白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年重刑，引發國際關注。白宮證實，美國總統川普多次在公開與私下場合替黎智英發聲，去年川習會也曾親自提及此事，並期待4月訪中時再次表達立場，爭取黎智英的人道處境。

香港高等法院日前就國安法案件宣判，黎智英與其餘8人，以及前《蘋果日報》3家公司，全數被認定有罪。黎智英被判處20年徒刑，其餘被告刑期介於6年3個月至10年不等，消息一出，立刻引發各國政要與人權團體譴責。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在例行記者會上被問到，美國總統川普4月若訪問中國，是否會為黎智英發聲。她直言，這是她多次聽川普在公開與私下場合都強調過的議題，「對他來說，這件事非常重要」。

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）

川習會曾當面提及 白宮：川普很在意

李威特進一步透露，去年10月底，川普與中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會談時，川普就曾親自把黎智英案拿上檯面討論，顯示此事並非臨時起意，而是長期關注的重點。

她也補充，川普對於4月訪問中國行程抱持高度期待，希望能在合適場合再次表達美方立場。至於確切訪中日期，白宮官員僅低調表示仍在協調中，尚未正式敲定。

▲白宮發言人李威特。（圖／路透）

外媒直言形同死刑 美方籲人道假釋

《華盛頓郵報》社論指出，現年78歲的黎智英若服滿刑期，等同在獄中度過餘生，形同被判死刑。社論直言，黎智英如今重獲自由的最大變數，恐怕只剩美國是否持續施壓。

美國政治媒體《Politico》先前也引述消息指出，川普預計在4月第一週訪問中國，外界解讀，這趟行程可能成為再次替黎智英發聲的重要時機。

盧比歐批判決不公 美國正式喊話

除了白宮表態外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在9日發表聲明，直指香港高等法院的判決「不公正且令人悲傷」。他強調，黎智英歷經長達2年的審理，且已被羈押超過5年，這樣的結果令人無法接受。

盧比歐指出，黎智英與家人已承受過多苦難，美國正式呼籲相關當局，基於人道考量，應准予黎智英假釋。隨著川普訪中行程逐漸成形，黎智英案恐怕也將再度成為美中交鋒的敏感焦點。