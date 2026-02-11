　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

▲▼ 壹傳媒創辦人黎智英2021年步出香港終審法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭判20年重刑，引發國際關注。白宮證實，美國總統川普多次在公開與私下場合替黎智英發聲，去年川習會也曾親自提及此事，並期待4月訪中時再次表達立場，爭取黎智英的人道處境。

香港高等法院日前就國安法案件宣判，黎智英與其餘8人，以及前《蘋果日報》3家公司，全數被認定有罪。黎智英被判處20年徒刑，其餘被告刑期介於6年3個月至10年不等，消息一出，立刻引發各國政要與人權團體譴責。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在例行記者會上被問到，美國總統川普4月若訪問中國，是否會為黎智英發聲。她直言，這是她多次聽川普在公開與私下場合都強調過的議題，「對他來說，這件事非常重要」。

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）

川習會曾當面提及　白宮：川普很在意
李威特進一步透露，去年10月底，川普與中國國家主席習近平在韓國舉行雙邊會談時，川普就曾親自把黎智英案拿上檯面討論，顯示此事並非臨時起意，而是長期關注的重點。

她也補充，川普對於4月訪問中國行程抱持高度期待，希望能在合適場合再次表達美方立場。至於確切訪中日期，白宮官員僅低調表示仍在協調中，尚未正式敲定。

▲白宮發言人李威特。（圖／路透）

外媒直言形同死刑　美方籲人道假釋
《華盛頓郵報》社論指出，現年78歲的黎智英若服滿刑期，等同在獄中度過餘生，形同被判死刑。社論直言，黎智英如今重獲自由的最大變數，恐怕只剩美國是否持續施壓。

美國政治媒體《Politico》先前也引述消息指出，川普預計在4月第一週訪問中國，外界解讀，這趟行程可能成為再次替黎智英發聲的重要時機。

盧比歐批判決不公　美國正式喊話
除了白宮表態外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在9日發表聲明，直指香港高等法院的判決「不公正且令人悲傷」。他強調，黎智英歷經長達2年的審理，且已被羈押超過5年，這樣的結果令人無法接受。

盧比歐指出，黎智英與家人已承受過多苦難，美國正式呼籲相關當局，基於人道考量，應准予黎智英假釋。隨著川普訪中行程逐漸成形，黎智英案恐怕也將再度成為美中交鋒的敏感焦點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
高金素梅涉貪案　關鍵廠商10萬交保！越秋女請回
「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

監控蔡英文訪美行程！華裔男當「中共代理人」遭美法院判刑4年

宏都拉斯副總統：將逐步與台灣恢復邦交

百年摩卡咖啡壺、潮牌小髒鞋被中資買下　「義大利製造」恐流失

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

監控蔡英文訪美行程！華裔男當「中共代理人」遭美法院判刑4年

宏都拉斯副總統：將逐步與台灣恢復邦交

百年摩卡咖啡壺、潮牌小髒鞋被中資買下　「義大利製造」恐流失

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

台灣大車隊「二代千金」曝光！　50億銀彈併車隊

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包神出來了　香奈兒出鏡率超高

冬奧選手自爆出軌　兩項鍍銅後淚崩

快訊／高金素梅涉詐等3案「限制出海出境」　台大掛急診

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

aespa寧寧直播突崩潰　喊「我太醜了」秒斷線

國際熱門新聞

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！

差35歲！嫩妻閃嫁70歲富商尪　拚試管也要生

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

高市大勝「習陷入兩難局面」

美名主播母遭綁！前FBI驚曝：恐是騙局

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

更多熱門

相關新聞

聲援黎智英！　外交部：中國企圖對人民形塑寒蟬效應

聲援黎智英！　外交部：中國企圖對人民形塑寒蟬效應

媒體創辦人黎智英9日遭香港國安法重判20年監禁，外交部今（10日）表示，籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑；此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

英國於黎智英獲刑後放寬BNO　陸嗆「政治操弄」

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

黎智英宣判後　陸發白皮書：嚴防海外「反中亂港」活動倒灌香港

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

盧比歐批陸違背自由承諾　促准黎智英假釋

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

黎智英遭重判20年　綠轟中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

關鍵字：

黎智英

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

《世紀血案》製作人：無限期延期

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

《世紀血案》演員怒發聯合聲明

「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面