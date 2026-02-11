要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

▲吳德榮說，今日下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五起至周日小年夜各地晴朗穩定，高溫逼近30度；下周一除夕中午前後，東北季風南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。

今午後迎風面地區轉雨

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風（冷空氣最弱等級）挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

吳德榮說，周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，機率逐漸降低；周五起至周日小年夜各地晴朗穩定、回暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大，金、馬及西半部清晨易起霧，應注意。

下周一除夕冷空氣變天

吳德榮分析，下周一除夕中午前後東北季風（冷空氣最弱等級）南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼，其他地區仍為晴時多雲、影響輕微；下周二初一、下周三初二東北季風逐日稍減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台仍偏涼，中南部晴時多雲、影響輕微。

吳德榮指出，下周四初三、下周五初四轉偏東風，水氣漸減，氣溫逐日漸升，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；除夕起遇弱冷空氣的短波活動，各國模式模擬很不一致，顯示其不確定性大，需持續觀察。