放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

▲周五到周日適合大掃除。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

即將迎接9天春節連假，北部下周一除夕高溫降7度！氣象專家林得恩表示，下周一除夕受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆及宜花轉為有局部短暫陣雨天氣，台東及北部山區也有零星短暫雨。

周五起大回暖

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，年前大掃除安排！周五至周日小年夜期間，受環境轉乾、水氣減少影響，風向轉為偏東風到東南風，各地大多為晴到多雲天氣，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨機會，是年前大掃除的大好時機。

林得恩說，目前評估氣溫回暖顯著，高溫預測中部以北及東半部23至28度之間，中南部回升至27至30度，澎湖20至22度之間，金門及馬祖則分別在19至21度及15至17度。

下周一除夕變天

林得恩指出，下周一受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，冷空氣強度不強，北部及宜蘭氣溫稍稍下降，其他地區早晚也轉偏涼，迎風面的桃園以北、基隆及宜花轉為有局部短暫陣雨，台東及北部山區也有零星短暫雨，其他地區則維持為多雲到晴天氣型態。

而根據中央氣象署預報，台北市周日高溫可到27度，下周一僅剩20度，降幅達7度。

▼台北市下周一高溫和前一天相比掉7度。（圖／氣象署）

