看秀擁抱2女模辯「國際禮儀」　苗栗男急求和解被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年3月間參加一場活動時，突然對正在進行走秀表演的2名女模擁抱，事後挨告性騷擾，他卻辯稱這是國際禮儀。不過，苗栗地院法官並未採信阿哲的說詞，2名女模也不同意和解，最終他被依犯性騷擾罪，判處有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲2名女模不願意與阿哲和解。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年3月間在苗栗某餐廳參加一場活動，當時會場內正在進行走秀表演，他竟趁著2名女模專心走秀來不及抗拒之際，先後擁抱2人各數秒。

事後，2名女模認為受到性騷擾，於是向警方報案。阿哲起初矢口否認犯罪，並辯稱「我認為這是國際禮儀」，後來才改口坦承犯行，並希望能以各10萬元與2名女模和解，但被2名女模拒絕。

苗栗地院法官表示，阿哲為逞個人私慾，竟對他人進行性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體隱私及性自主權的觀念，考量到他終能坦承犯行，最終依犯性騷擾罪，共2罪，各判處有期徒刑4個月，應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

