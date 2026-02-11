　
社會 社會焦點 保障人權

看秀擁抱2女模辯「國際禮儀」　苗栗男急求和解被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）去年3月間參加一場活動時，突然對正在進行走秀表演的2名女模擁抱，事後挨告性騷擾，他卻辯稱這是國際禮儀。不過，苗栗地院法官並未採信阿哲的說詞，2名女模也不同意和解，最終他被依犯性騷擾罪，判處有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲鄭姓男子於2021年還是任職軍人時在軍營內透過手機誘惑少女自拍清涼猥褻照片供其欣賞，還逼迫要求發生親密關係否則不給錢等語，少女母親察覺後報警提告。（圖／達志示意圖）

▲2名女模不願意與阿哲和解。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年3月間在苗栗某餐廳參加一場活動，當時會場內正在進行走秀表演，他竟趁著2名女模專心走秀來不及抗拒之際，先後擁抱2人各數秒。

事後，2名女模認為受到性騷擾，於是向警方報案。阿哲起初矢口否認犯罪，並辯稱「我認為這是國際禮儀」，後來才改口坦承犯行，並希望能以各10萬元與2名女模和解，但被2名女模拒絕。

苗栗地院法官表示，阿哲為逞個人私慾，竟對他人進行性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體隱私及性自主權的觀念，考量到他終能坦承犯行，最終依犯性騷擾罪，共2罪，各判處有期徒刑4個月，應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了
長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三
被爆買陶朱隱園？　麻吉大哥現身親回「經典哏」
要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」
MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列
今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看
今變天！　2波冷空氣接力
快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

男子阿豪（化名）去年3月間加入詐騙集團擔任車手，雙方約定以每個月3.5萬元作為報酬，接著他依照指示向受害者收款，包含14萬元現金、6兩8錢金條，總價值超過百萬元，因而挨告。苗栗地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿豪有期徒刑2年，併科罰金6萬元。

