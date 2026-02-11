今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

▲送神日有6大禁忌。（圖／資料照／記者林世文攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆12月24日的「送神日」，清水孟國際塔羅小孟老師分享送神日6大禁忌，像是不行說壞話和吵架，送神不可以太晚；此外，也不行「倒爐」，否則可能衰整年。

小孟老師在臉書說，每年農曆12月24日，由灶王爺帶領眾神，回天庭報告民間是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可幫大家說好話；民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

送神日習俗

送神一般會準備的供品有三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對以及花一對，紙錢則有壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下，請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後，能為自己與家人多美言幾句。

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜，拜完和燒完紙錢後再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。若住的地方不可以放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

清囤順序

送完灶神後，要開始清囤，順序是到佛桌燒香，稟告神明與祖先說即將開始清囤，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

不可以倒爐

清理神明與祖先的香爐時，可以拿全新的湯匙舀起香灰，再放入濾網裡。而濾網要放在香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把好的香灰放回香爐裡。

千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神祭拜大多要在農曆年初四中午12時至下午5時進行，要準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

祭拜地點

祭拜地點一般在神明桌，如果家中沒有擺神明廳，也可以在廚房爐灶上，或在餐桌上來祭拜。

▼送神日6大禁忌。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



送神日禁忌

1、不可以說壞話吵架



送神日是吉日，在前兩天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚



今年祭拜最佳時間為2月10日深夜11時至2月11日1時，以及卯時（2月11日5時至7時），太晚拜灶神，會讓灶王爺來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌位不要亂搬動



清囤完的神像、香爐、祖先牌位位置不可亂放，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位



以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火



送神日要讓神明好好休息，因此最好送完神後再開火。若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清囤不宜有負面情緒



一旦有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。