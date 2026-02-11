　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

▲▼拜拜,行香,廟裡祈福（圖／記者林世文攝）

▲送神日有6大禁忌。（圖／資料照／記者林世文攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆12月24日的「送神日」，清水孟國際塔羅小孟老師分享送神日6大禁忌，像是不行說壞話和吵架，送神不可以太晚；此外，也不行「倒爐」，否則可能衰整年。

小孟老師在臉書說，每年農曆12月24日，由灶王爺帶領眾神，回天庭報告民間是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可幫大家說好話；民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

送神日習俗

送神一般會準備的供品有三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對以及花一對，紙錢則有壽金、刈金、馬甲。

祭拜方法

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下，請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後，能為自己與家人多美言幾句。

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜，拜完和燒完紙錢後再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。若住的地方不可以放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

清囤順序

送完灶神後，要開始清囤，順序是到佛桌燒香，稟告神明與祖先說即將開始清囤，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

不可以倒爐

清理神明與祖先的香爐時，可以拿全新的湯匙舀起香灰，再放入濾網裡。而濾網要放在香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把好的香灰放回香爐裡。

千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神祭拜大多要在農曆年初四中午12時至下午5時進行，要準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

祭拜地點

祭拜地點一般在神明桌，如果家中沒有擺神明廳，也可以在廚房爐灶上，或在餐桌上來祭拜。

▼送神日6大禁忌。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）

▲▼送神日禁忌。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）

送神日禁忌

1、不可以說壞話吵架

送神日是吉日，在前兩天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚

今年祭拜最佳時間為2月10日深夜11時至2月11日1時，以及卯時（2月11日5時至7時），太晚拜灶神，會讓灶王爺來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌位不要亂搬動

清囤完的神像、香爐、祖先牌位位置不可亂放，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位

以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火

送神日要讓神明好好休息，因此最好送完神後再開火。若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清囤不宜有負面情緒

一旦有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了
長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三
被爆買陶朱隱園？　麻吉大哥現身親回「經典哏」
要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」
MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列
今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看
今變天！　2波冷空氣接力
快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了

台灣大車隊新年「費率浮動」機制　憂乘客感覺被打劫

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

今變天！　2波冷空氣接力

大樂透頭獎槓龜！今彩539一注奪800萬　獎落新北

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：2月底爭取重返非洲豬瘟非疫區

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了

台灣大車隊新年「費率浮動」機制　憂乘客感覺被打劫

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

今變天！　2波冷空氣接力

大樂透頭獎槓龜！今彩539一注奪800萬　獎落新北

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：2月底爭取重返非洲豬瘟非疫區

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

新店金城武是他！　加入新人樂團制霸跨年「還狂接30場巡演」

台中大肚山「波斯菊花海」藏上億蹊蹺　地主喊救命

張鈞甯撒嬌求戲約！問導演男友「還會用我嗎」　寵溺4字閃瞎全場

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

三星S26發表時間確定　再次以「AI」做號召

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

生活熱門新聞

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

今彩539一注奪800萬　獎落新北

即／10縣市低溫特報！急凍跌破10度

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

一張圖看春節天氣　雨最大時間出爐

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

超商茶葉蛋電鍋「沒有用內鍋」　內行曝原因

更多熱門

相關新聞

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

明天（11日）「送神日」，命理師「雨揚」提醒，務必好好把握這一天，花點時間好好感謝神明過去一年來的護佑，用感恩的心恭送神明回天庭，為新的一年開啟好運勢。她也分享3個送神日的習俗重點，包括準備甜品、除舊布新和整理舊物。另外還有3招開運小撇步，讓來年財路順遂無礙。

2月10日星座運勢／跟著他們賺！雙魚座帶頭投資

2月10日星座運勢／跟著他們賺！雙魚座帶頭投資

2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長

2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座

關鍵字：

送神日小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

《世紀血案》製作人：無限期延期

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面