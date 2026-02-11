　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今變天！　2波冷空氣接力

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天到周四清晨鋒面通過，以及東北季風增強；下周一除夕鋒面通過，加上東北季風增強，影響到下周五初四左右。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨至周四晚，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今變天水氣增

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四清晨鋒面通過，以及東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區和北部山區也有零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說，周四白天起東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五到周日台東、恆春半島有非常零星降雨。

除夕轉雨降溫

曾昭誠提醒，下周一除夕鋒面通過，加上東北季風增強，影響到下周五初四左右，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、北部山區有零星降雨。

曾昭誠表示，一周溫度部分沒太大變化，各地到周日前偏暖，氣溫逐步上升；下周一東北季風南下，比較影響北部、宜蘭的高溫，預估周日高溫25度，下周一高溫20度，而低溫降幅不是很明顯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了
長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三
被爆買陶朱隱園？　麻吉大哥現身親回「經典哏」
要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」
MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列
今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看
今變天！　2波冷空氣接力
快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了

台灣大車隊新年「費率浮動」機制　憂乘客感覺被打劫

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

今變天！　2波冷空氣接力

大樂透頭獎槓龜！今彩539一注奪800萬　獎落新北

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：2月底爭取重返非洲豬瘟非疫區

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了

台灣大車隊新年「費率浮動」機制　憂乘客感覺被打劫

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

放9天倒數！　過年「轉雨降7℃」時間曝

今變天！　2波冷空氣接力

大樂透頭獎槓龜！今彩539一注奪800萬　獎落新北

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：2月底爭取重返非洲豬瘟非疫區

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

新店金城武是他！　加入新人樂團制霸跨年「還狂接30場巡演」

台中大肚山「波斯菊花海」藏上億蹊蹺　地主喊救命

張鈞甯撒嬌求戲約！問導演男友「還會用我嗎」　寵溺4字閃瞎全場

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

三星S26發表時間確定　再次以「AI」做號召

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔

生活熱門新聞

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

今彩539一注奪800萬　獎落新北

即／10縣市低溫特報！急凍跌破10度

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

一張圖看春節天氣　雨最大時間出爐

過年快到！時間觀念一致改口「1說法」全爆笑

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

超商茶葉蛋電鍋「沒有用內鍋」　內行曝原因

更多熱門

相關新聞

一張圖看春節天氣　雨最大時間出爐

一張圖看春節天氣　雨最大時間出爐

中央氣象署表示，年節期間沒有明顯強冷空氣南下，天氣將在「暖→涼→暖」之間變化，有春天的感覺，預估除夕（下周一）有一波鋒面通過，東北季風增強，影響到初三（下周四），桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴。初四（下周五）逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

又要變天！　強冷空氣準備南下

又要變天！　強冷空氣準備南下

快訊／今晨7.5℃！　明鋒面掃台轉雨

快訊／今晨7.5℃！　明鋒面掃台轉雨

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

過年天氣看這！2波冷空氣快速變天

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

《世紀血案》製作人：無限期延期

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面