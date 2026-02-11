今變天！　2波冷空氣接力

▲今天水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天到周四清晨鋒面通過，以及東北季風增強；下周一除夕鋒面通過，加上東北季風增強，影響到下周五初四左右。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨至周四晚，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

今變天水氣增

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周四清晨鋒面通過，以及東北季風增強，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區和北部山區也有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠說，周四白天起東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫雨；周五到周日台東、恆春半島有非常零星降雨。

除夕轉雨降溫

曾昭誠提醒，下周一除夕鋒面通過，加上東北季風增強，影響到下周五初四左右，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、北部山區有零星降雨。

曾昭誠表示，一周溫度部分沒太大變化，各地到周日前偏暖，氣溫逐步上升；下周一東北季風南下，比較影響北部、宜蘭的高溫，預估周日高溫25度，下周一高溫20度，而低溫降幅不是很明顯。