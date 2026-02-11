　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，10日兵分30路大搜索，高金素梅11日凌晨被移送台北地檢署僅半小時，就因身體不適暫先請回就醫，同案遭移送的另一焦點，是金曲歌王Matzka的妻子雲雅舜，因帳戶供台灣原住民多族群文化交流協會運用，涉嫌幫助洗錢等罪遭偵辦。

▲▼Matzka妻子雲雅順捲入高金素梅涉貪案遭約談。（圖／記者黃彥傑攝）

▲Matzka妻子雲雅順捲入高金素梅涉貪案遭約談。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

▲▼Matzka妻子雲雅順捲入高金素梅涉貪案遭約談。（圖／記者黃彥傑攝）

▲Matzka妻子雲雅順捲入高金素梅涉貪案遭約談。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案。

另外，食藥署2022年新冠疫情吃緊期間，開放民眾每人可免申報輸入100份快篩試劑，高金素梅疑似為了募集醫療物資，找人頭輸入廈門寶太生技公司的快篩試劑，再由屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、台東縣金峰鄉代會主席高勤書等地方民代協助發送，涉嫌違反《醫器材管理法》。

至於高金素梅涉嫌以人頭詐領國會助理費，可能觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪部分，也通知屏東服務處主任麥玲鳳、前助理林怡君、以及疑似人頭楊昀儒等多人到案，總計高金素梅所涉3案共有17人遭約談。

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理費等案，11日凌晨移送台北地檢署複訊後，因身體不適，檢察官評估暫不適合繼續訊問，決定先行請回，後續將視其身體恢復狀況，再擇期傳喚說明。

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

高金素梅涉詐領補助　多族群協會理事長遭約談

高金素梅涉詐領補助　多族群協會理事長遭約談

