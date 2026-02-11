　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

監控蔡英文訪美行程！華裔男當「中共代理人」遭美法院判刑4年

▲▼美國司法部。（圖／翻攝自Facebook／The United States Department of Justice）

▲美國司法部。（圖／翻攝自Facebook／The United States Department of Justice）

記者閔文昱／綜合報導

美國司法部近日公布判決結果，65歲南加州華裔男子孫耀寧（Yaoning “Mike” Sun）因在美國境內非法充當中華人民共和國代理人，並涉入地方選舉、散布親中宣傳，甚至在台灣前總統蔡英文2023年訪美期間進行情蒐監控，遭聯邦法院判處48個月（4年）有期徒刑。美方強調，此案凸顯中國持續對美國政治體系與民主程序進行滲透。

非法替中共行事　未依規定向美方申報

根據加州中區聯邦檢察官辦公室指出，孫耀寧至少自2022年至2024年1月期間，明知故犯在美國境內擔任中國政府及官員的代理人，卻未依《外國代理人登記法》（FARA）向美國司法部申報。在中國官員的指示與控制下，他與美國境內人士協調行動，推動親中共利益，包括協助政治人物參選及散布親中宣傳內容。

調查顯示，孫耀寧於2022年擔任南加州某市議員候選人的競選顧問，並在選舉期間協助該名政治人物勝選。法院文件將該人匿名稱為「個人1」，檢方認定此舉已構成外國勢力介入美國地方選舉的具體案例。

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲前總統蔡英文2023年會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

蔡英文過境美國　行程遭即時回報中方

美方進一步揭露，2023年4月時任台灣總統蔡英文過境南加州洛杉磯期間，孫耀寧曾密切監控其公開行程，並即時向中國駐洛杉磯領事館官員回報動向。他不僅回傳蔡英文與群眾互動的照片，也拍攝支持與反對蔡英文的抗議活動畫面，供中方掌握現場狀況。美國檢方認定，相關行為已構成對外國元首海外行程的情蒐活動。

此外，孫耀寧還與他人共同經營一個面向華裔社群的新聞網站，依中國官員指示刊登親中共內容，作為影響輿論與社群動向的管道之一。

自曝解放軍背景　曾向中方申請8萬美元經費

法院文件指出，孫耀寧於2023年2月曾為中國官員草擬報告，爭取更多資金與任務指派，內容提及其曾服役於中國人民解放軍，並自述曾帶領美國政要與文化人士訪中。

為此，孫耀寧向中國政府申請8萬美元資金，計畫用於在美國首都華盛頓7月4日國慶遊行期間，舉辦親中共示威活動。孫耀寧已於去年10月坦承犯行，最終遭法院判刑4年。

美國司法部與聯邦調查局（FBI）強調，聯邦執法機關不會容許敵對外國勢力滲透美國政治體系，未來將持續強力查辦相關案件，以捍衛國家安全與民主制度。

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
高金素梅涉貪案　關鍵廠商10萬交保！越秋女請回
「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

相關新聞

福州共諜林祥熹遭槍決74年後　骨灰運返家鄉

福州共諜林祥熹遭槍決74年後　骨灰運返家鄉

據福州日報報導，1950年受福建省台灣工委會指派秘密潛赴台灣，負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務的福州人林祥熹，於1952年遭槍決後，事隔74年，於今年2月7日由「靈魂擺渡人」劉德文護送其骨灰返回福州。

祝康明、孫海濤共諜案　部分無罪部分撤銷發回

祝康明、孫海濤共諜案　部分無罪部分撤銷發回

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

空軍前上校張銘哲共諜案　判刑11年定讞

空軍前上校張銘哲共諜案　判刑11年定讞

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞

中共代理人共諜監控蔡英文

