過年「不宜穿紅色」太旺的都是危機　命理專家：馬年帶兩把火

▲馬年帶兩把火，專家提醒：過年避免選紅色。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許力方／綜合報導

迎接農曆新年到，命理專家詹惟中分享，2026年穿衣服盯准這「四個顏色」，當中唯獨不要穿「紅色」。春節期間大街小巷經常佈滿喜慶的紅色裝飾，但詹惟中指出，馬年被稱為「帶兩把火」，因此代表火的紅色不建議常用。

詹惟中分享影片指出，過年穿衣服選四個顏色，第一，基本上「黑色」代表水，也代表穩如泰山，藏風聚氣；「綠色」代表綠樹，生機蓬勃、貴人相助；其次「白色」代表清淨通透，運勢清明；「黃色」代表財氣傍身，福運加持。

▲過年不宜穿紅色，詹惟中：馬年帶兩把火。（圖／翻攝詹惟中粉絲團）



至於為什麼沒有看到紅色呢？詹惟中說，因為紅色屬火，在2026的丙午馬年當中，宜潤不宜燥，太旺的不合時宜，過多火氣、火爆，包含居家的火都是危機。

詹惟中進一步指出，馬年稱為「帶兩把火」，生活中不要發火，對人態度不要有火氣，居家要注意到火的厄。由此延伸代表火的紅色都盡量不要常用但不是不能使用，這只是一個建議跟分析，和氣生財、柔情似水，水能剋制火都是很重要的概念，在這個情況之下，對顏色的選擇包括衣服、床單、窗簾、枕頭套都可以要盡量避免用太多的紅色，以免造成我們情緒不穩定的火氣紅色。