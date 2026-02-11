　
宏都拉斯副總統：將逐步與台灣恢復邦交

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲宏都拉斯副總統梅西亞表示，恢復與台灣的外交關係將是逐步進行，需先審視前任政府與中國簽署的協議。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

宏都拉斯第一副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，恢復與台灣的外交關係將是一個逐步推進的過程，政府的技術團隊正對前總統執政期間與中國簽署的協議進行審查，為現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）提供決策依據。

前政府斷交背景

宏都拉斯前任總統卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年決定與台灣斷交、改與中國建交，但北京對宏都拉斯的貿易與投資承諾未如預期落實，使其外交政策受到外界批評。

阿斯夫拉承諾回歸台灣

阿斯夫拉今年1月上任前，選舉期間即承諾將恢復與台灣的邦交，並形容宏國過去與台灣建交時的情況「比現狀好上百倍」。

技術團隊審查協議

根據《論壇報》（La Tribuna）等媒體報導，梅西亞指出，恢復台灣邦交並非一蹴而就，目前首要任務是全面檢視與中國簽署的各項協議。她說，目前正分析前政府與中國簽訂的16項協議，評估其對國家經濟的影響，以避免任何可能對宏都拉斯財政造成傷害的決策。梅西亞強調：「若涉及貸款，最終仍需由人民透過稅金償還，因此我們必須謹慎。」

外交策略以國家利益為優先

她補充，技術團隊的分析將協助阿斯夫拉做出最終決定，屆時宏都拉斯民眾將獲悉結果。梅西亞指出，政府目前的核心目標是確保外交策略符合國家最大利益。

副總統同時提醒，這個決策過程需要時間，不能匆促行事。她也提到，恢復與台灣的外交關係是阿斯夫拉的選舉承諾，而他的政府也已積極改善與美國、以色列及歐盟的關係。

