冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

記者許力方／綜合報導

2026年米蘭冬季奧運會近期傳出多起獎牌品質爭議，多名「金牌」選手反映，獎牌在頒獎後不久出現繫帶脫落等狀況。主辦單位對此表示高度重視，已著手調查破損原因，將確保獎牌品質符合奧運最高標準。

金牌到手卻「斷線」 美國選手率先反映

美國女子高山滑雪金牌得主約翰遜（Breezy Johnson）在賽後記者會上，當場展示繫帶與獎牌分離的情況，固定用的小零件已脫落。另一名美國花式滑冰團體賽金牌選手劉美賢（Alysa Liu），也在Instagram分享影片，分別拿著獎牌與繫帶，幽默寫下「我的獎牌不需要繫帶」。

類似情況並非個案，德國隊在兩項賽事拿下銅牌後，也傳出獎牌從繫帶滑落，他們PO出影片顯示，選手在飯店慶祝時，獎牌突然掉到地面。

▲劉美賢幽默PO文「我的獎牌不需要繫帶」。（圖／翻攝alysaxliu Instagram）



主辦單位坦言掌握狀況 問題疑在掛繩機制

米蘭冬奧首席營運長弗朗西西（Andrea Francisi）表示，組委會已了解相關狀況並展開調查。知情人士指出，問題可能出在依法規設計的掛繩脫扣機制，該設計原本用於在受力時自動釋放，以避免勒傷風險。

獎牌品質非首次受質疑 是否更換仍未定

目前尚未確認受影響選手是否會獲得替換獎牌。事實上，奧運獎牌品質爭議並非首例，2024年巴黎奧運期間，就曾有220名選手因磨損問題申請更換獎牌，當時主辦單位承諾將全面處理受損情況。