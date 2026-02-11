　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

▲▼冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

2026年米蘭冬季奧運會近期傳出多起獎牌品質爭議，多名「金牌」選手反映，獎牌在頒獎後不久出現繫帶脫落等狀況。主辦單位對此表示高度重視，已著手調查破損原因，將確保獎牌品質符合奧運最高標準。

金牌到手卻「斷線」　美國選手率先反映

美國女子高山滑雪金牌得主約翰遜（Breezy Johnson）在賽後記者會上，當場展示繫帶與獎牌分離的情況，固定用的小零件已脫落。另一名美國花式滑冰團體賽金牌選手劉美賢（Alysa Liu），也在Instagram分享影片，分別拿著獎牌與繫帶，幽默寫下「我的獎牌不需要繫帶」。

類似情況並非個案，德國隊在兩項賽事拿下銅牌後，也傳出獎牌從繫帶滑落，他們PO出影片顯示，選手在飯店慶祝時，獎牌突然掉到地面。

▲▼美國花式滑冰團體賽金牌選手劉美賢（Alysa Liu）獎牌也斷裂，幽默PO文「我的獎牌不需要繫帶」。（圖／翻攝alysaxliu Instagram）

▲劉美賢幽默PO文「我的獎牌不需要繫帶」。（圖／翻攝alysaxliu Instagram）

主辦單位坦言掌握狀況　問題疑在掛繩機制

米蘭冬奧首席營運長弗朗西西（Andrea Francisi）表示，組委會已了解相關狀況並展開調查。知情人士指出，問題可能出在依法規設計的掛繩脫扣機制，該設計原本用於在受力時自動釋放，以避免勒傷風險。

獎牌品質非首次受質疑　是否更換仍未定

目前尚未確認受影響選手是否會獲得替換獎牌。事實上，奧運獎牌品質爭議並非首例，2024年巴黎奧運期間，就曾有220名選手因磨損問題申請更換獎牌，當時主辦單位承諾將全面處理受損情況。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
高金素梅涉貪案　關鍵廠商10萬交保！越秋女請回
「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冬奧奧運獎牌

