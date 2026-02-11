　
運勢

除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看

▲▼除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看。（圖／翻攝自YouTube／謝沅瑾）

▲除夕「聽香」聽到第一句話好壞決定來年兆頭。（圖／翻攝自YouTube／謝沅瑾）

記者許力方／綜合報導

馬年即將到來，農曆新年相關習俗與禁忌要注意，知名民俗專家謝沅瑾指出，春節期間從除夕的「聽香」占卜到初五的「迎財神」，有一套完整的新春開運指引，每一天都有不同的象徵意義與行事眉角，若能掌握傳統習俗並留意方位吉凶，不僅能趨吉避凶，也有助於為新一年累積好運。

除夕團圓飯藏寓意　「聽香」成來年兆頭

謝沅瑾表示，除夕夜的團圓飯不只是家人團聚，更蘊含多重象徵意義，例如魚要保持完整，代表「年年有餘」，水餃形似元寶，象徵招財進寶，若內餡包紅棗，則有生貴子之意。守歲與發壓歲錢後，午夜十二點施放鞭炮，象徵辭舊迎新。

特別的是，除夕夜有一項「聽香」活動。民眾在跟神明上香後出門走動，所聽到的第一句話，好壞將決定來年的兆頭。例如聽到與錢財相關的話語，暗示來年財運亨通；若聽到與人際關係相關的內容，則可能象徵桃花運降臨。

▲▼除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）

▲過年6大習俗怎麼做？攻略一次看。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）

初一走春避煞　初二回娘家有眉角

進入大年初一，走春被視為迎好運的重要儀式，但謝沅瑾提醒，出門方向須避開當日煞方，若目的地剛好在不利方位，可先朝吉方走50至100步再迂迴前往。初二回娘家則講究禮數，伴手禮宜成雙成對，象徵圓滿；民俗中初二也是「水娘生日」，傳統上忌洗衣服，寓意讓家中操勞者休息。謝沅瑾也建議，可善用當日的貴人或正財方位，讓親友互動更順利。

初三到初五　送窮、接神再迎財神

至於初三，民間俗稱「送窮日」，適合整理環境、清理垃圾，象徵送走晦氣，但行動時仍須避開煞方。初四則是迎接家神回歸的重要日子，宜選擇吉時開門接神。到了初五，傳統認為五路財神降臨，許多民眾會在凌晨寅時放鞭炮迎財神，同時也是開工、開市的熱門時機。

方位觀念貫穿全程　避煞方降低不順

謝沅瑾強調，整個春節期間最核心的原則仍是留意方位，無論出門、接神或辦事，只要避開煞方，就能降低不順風險。

除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看

除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看

除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看

關鍵字：

過年春節習俗謝沅瑾

