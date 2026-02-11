春節維安工作不打烊　南投信義警分局自製宣導影片

▲信義分局多元化、多管道執行「115年加強重要節日安全維護」期前宣導工作。（圖／記者高堂堯翻攝， 下同）

記者高堂堯／南投報導

信義警分局為讓信義鄉親和民眾平安歡度春節，並充分了解警方各項服務及交通管制措施，特別以布農族原住民語及台語，以手機自編、自演、自拍、自製方式拍攝宣導影片，再搭配原聲合唱團〈拍手歌〉悠揚童聲，於臉書平臺上線播出兩天即湧入破萬人次點閱瀏覽，獲得鄉民熱烈迴響。

信義分局表示，本年度加強重要節日安全維護工作將持續進行至2月23日24時實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，全力守護民眾生命與財產安全。

宣導影片中除提醒鄉民注意親子防詐、防毒等安全事項，亦提供春節期間交通疏導與管制諮詢資訊，並同時宣導「舉家外出，警察為您看家」、「提領大筆現金、警察為您護鈔」等免費便民服務，呼籲鄉民多加利用；分局另要求各派出所，運用部落各項聚會、村辦公室廣播器材、LED跑馬燈、LINE群組、臉書等多元管道，加強宣導春節期間防竊、防盜、防詐、防毒及交通管制等治安、交通與服務資訊，務必讓每位鄉民都能清楚掌握。

年節交通疏導部分，現正值本鄉草坪頭櫻花盛開季節，賞花泡湯遊客眾多，警方疏導規劃小客車由臺21線左轉桐林橋，右轉於管制站購票後，園區內有330個停車位可直接進入園區賞花；遊覽車可先電話諮詢信義鄉公所預約停車位，由接駁小巴接送前往園區，進入園區沿途都有該分局同仁及信義鄉公所員工交通指揮，請遊客配合相關疏導措施。

分局同時配合縣警局期程，已於1月底結合農會、郵局完成金融機構防搶演練，並指導行員相關識詐防搶技巧，協定熱線聯繫窗口，遇有可疑，立即派警查證，防制犯罪發生；另外也規劃春節前後的金融機構駐點守望勤務，全力守護年節治安。