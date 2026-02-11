　
生活 生活焦點

春節出國、返台先看！桃園機場估274萬人次　尖峰日與安檢重點一次掌握

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）
▲春節連假出入境人潮湧現，桃園機場啟動疏運措施，提醒旅客出發前確認護照效期、搭乘大眾運輸、善用智慧化服務，並留意行李與安檢規定，加快通關效率。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

每到春節連假，機場的節奏就像被按下加速鍵。返鄉、出國旅遊人潮同時湧現，一不小心就可能從報到、安檢一路卡到行李轉盤。桃園國際機場指出，今年春節及228連假疏運期間自2月13日至3月2日，預估總旅運量約274萬人次，平均每天超過15萬人進出機場，春節期間旅運量明顯攀升，行前準備是否到位，往往就是通關順不順的關鍵。

先看時間點！這幾天人真的最多
想避開人潮，第一步就是選對時間。從航班運量預測來看，出境尖峰集中在2月13日至2月15日（小年夜前），而返台高峰則落在2月20日至2月22日（初四到初六），單日旅運量都可能突破16萬人次。這幾天不只排隊時間拉長，報到、安檢與行李提領都更花時間，旅客若能提前3小時抵達機場，行程彈性與容錯空間也會大得多。

▲▼ 桃園機場,春節,疏運,出國,安檢,託運,行李,行動電源。（圖／桃園機場提供）

▲桃園機場啟動疏運措施，提醒旅客出發前確認護照效期、搭乘大眾運輸、善用智慧化服務，並留意行李與安檢規定，加快通關效率。（圖／桃園機場提供，下同）

行李不是綁好就好！春節最常卡關的其實是這些小地方
每到旅運高峰，最容易出狀況的是鬆掉的綁帶、垂落的吊牌、滑開的保護套。行李輸送系統全速運轉時，只要一條束帶被捲進軌道，就可能影響整條分揀線運作，連帶拖慢後續航班與旅客行程。

因此，出發前替行李做一次快速檢查相當重要，託運前記得自我檢查「四不原則」：不讓保護套鬆脫、不讓綁帶、吊牌過長垂掛、不放置不合規或畸形行李、不讓包裝鬆散、內容物外露。

若使用行李綁帶，務必做到「穿過把手、拉緊、貼平」別留下任何會被捲入輸送帶的角角，才能降低行李卡關風險。

▲▼ 桃園機場,春節,疏運,出國,安檢,託運,行李,行動電源。（圖／桃園機場提供）

▲▼ 桃園機場,春節,疏運,出國,安檢,託運,行李,行動電源。（圖／桃園機場提供）
▲旅運高峰期間行李量暴增，託運行李務必遵守「四不原則」，避免保護套、綁帶鬆脫或包裝散落，降低行李在自動分揀系統中卡關的風險。（圖／截取自桃園國際機場FB）

安檢最常被攔下的還是它！行動電源、液體先自己檢查
如果說行李卡關最冤，那安檢被攔下絕對是最掃興。桃園機場提醒，行動電源與藍牙耳機（含充電盒）一律不得託運，必須隨身攜帶，且容量標示需清楚可辨。

液體、膠狀與噴霧類物品也同樣容易踩雷，記得遵守「單瓶不超過100ml、總量1公升、裝入透明夾鏈袋」的原則。排隊時就先把水倒空、電子設備取出、外套與金屬物品脫下，能大幅縮短通關時間。
 

▲▼ 桃園機場,春節,疏運,出國,安檢,託運,行李,行動電源。（圖／桃園機場提供）
▲行動電源、高壓噴罐、打火機、防狼噴霧、美工刀、剪刀等物品，都是安檢時常被攔下的危安品。（圖／桃園機場提供）

人多時交通更關鍵　別讓最後一段路拖慢行程
春節期間航廈周邊車流量大，若自行開車前往，容易遇到停車位不足或道路壅塞情況。相較之下，搭乘機場捷運、客運或合法排班計程車，動線更穩定，也較不易受到交通影響。出門前先查詢航班狀態與交通即時資訊，也能降低臨時變數，讓行程更好掌握。
 

▲▼ 桃園機場,春節,疏運,出國,安檢,託運,行李,行動電源。（圖／桃園機場提供）
▲返台入境規定，肉類及其加工品、水果、蔬菜、動植物及相關製品皆禁止攜帶入境。（圖／截取自桃園國際機場FB）

回國別帶錯伴手禮　一個疏忽代價很高
除了出境要注意，返台入境同樣不可大意。肉類及其加工品、水果、動植物相關製品皆禁止攜帶入境，違規不僅會被沒收，還可能面臨高額罰鍰。旅遊途中選購伴手禮時，務必先確認成分，別讓好心情在入境時被打斷。

桃園機場提醒，春節出入境人潮密集，其實只要把時間抓鬆、行李與隨身物品事前檢查到位，就能避開多數卡關狀況，讓通關流程更順暢，也為假期留下更好的開始與結尾。

