　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

▲《星城Online》喜氣IP「紅包魚」席捲全台！ET主播雅憶帶路直擊「紅包魚宇宙」，包括火鍋聯名、計程車活動與各式周邊，邀粉絲一起在新春期間捕捉好運，拿下加碼紅包！（圖／擷取自《即新聞》，下同）

消費中心／綜合報導

隨著農曆新年將至，全台街頭近期出現一股神祕的紅色旋風！？不少民眾發現，近日生活周遭似乎多了一個紅吱吱的喜氣身影「紅包魚」，多虧《即新聞》的主播雅憶特別拍影片介紹，粉絲這才知道，擁有滿滿節慶氛圍的「紅包魚」，其實是《星城Online》遊戲的過年限定角色！

想領紅包看這裡！
ET主播帶路全台抓「紅包魚」一次蒐羅年節最強加碼好康
「紅包魚」是《星城Online》魚機遊戲的專屬IP，僅在每年過年期間才會驚喜現身。目前全系列共推出六款造型，分別配置在各款魚機遊戲中，且每一種都代表不同吉祥寓意。對玩家而言，紅包魚不只是視覺上的裝飾，一旦在遊戲中成功捕獲，畫面還會噴發出燦爛奪目的彩金，並搭配吉祥華麗的專屬動畫演繹，象徵新的一年財運與好運齊發，是許多玩家每年新春爭相捕獲的頭號目標！

今年，紅包魚首度跳脫遊戲畫面，一舉穿梭在交通、餐飲、娛樂甚至傳統民俗等領域，打造一場話題十足的「紅包魚宇宙」跨界企劃。為了幫大家帶路找好康，雅憶這次親自出擊，帶領觀眾直擊最強、CP值最高的「紅包魚」出沒地，以及年節幫自己「加碼拿紅包」的好方法！

首站直擊：惹鍋聯名「紅包魚限定禮」媽祖遶境帆布包藏好運

▲▼ 紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票 。（圖／翻攝自影音）

雅憶的第一站來到人氣火鍋品牌「惹鍋（THE GUO POT）」與《星城Online》限時跨界聯名，即日起至2/28，全台10間門市同步推出「紅包魚聯名火鍋」，鏡頭前的雅憶興奮推薦，「現在只要點『海陸同樂鍋』、『海陸獨享鍋』或『蠔肉海陸鍋』，任選一鍋就送紅包魚限定禮，數量有限，趕快來開吃吧～」

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

紅包魚限定禮除了有特別為過年設計的紅包魚紅包袋、金元寶造型贈品，雅憶特別強調，禮盒中還有一個「大有來頭」的小物，那就是使用曾跟著媽祖遶境的「星城休息車」帆布再製而成的「零錢包」，兼具守護與祈福意涵的贈品，讓雅憶直呼，「帶著它就等於把好運帶在身上！」無疑是新春期間讓遊戲玩家搶著想收藏的好禮首選。

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

除了聯名鍋物，店內還有專屬互動福利。只要跟著雅憶的現場示範，拿起手機掃描桌上的QR Code登入《星城Online》，現場就能「大薯或滷鴨血」二選一，加碼好料讓玩家們吃得開心又飽足。另外，只要在《星城Online》儲值滿100元，當場還能再獲得「梅花豬或培根牛肉盤」二選一，有得吃又有得拿的超爽體驗，讓「惹鍋」門市最近出現不少拿著手機滑啊滑的饕客，想搶得紅包先機。

街頭尋寶：全台35處神祕據點，六款「紅包開袋造型存錢筒」引爆蒐集熱潮
飽餐一頓後，走在路上想消化一下的雅憶，還意外發現一個神祕據點，可以拿到喜氣洋洋的「紅包魚存錢筒」！根據官方透露，《星城Online》今年特別在北、中、南精心挑選超過35處據點，每個據點皆設置六款造型各異、分別代表「通天富貴」、「馬躍新程」等不同寓意的紅包魚存錢筒，等著玩家來蒐集 ！

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

雅憶在鏡頭前「開箱」介紹，「這款存錢筒採用獨特的『紅包開袋』概念設計，外型圓潤討喜，而且每一款的兩側都印有不同的新年祝賀詞，真的超級可愛！」據了解，每個存錢筒內皆有驚喜，讓玩家在現實生活中體驗蒐集樂趣的同時，也能在遊戲虛擬世界中獲得獎勵。

驚喜連連：搭計程車也遇「紅包魚」網友笑稱：現實版收集任務
吃飽喝足後，驚喜還沒結束。雅憶走著走著決定叫計程車回家，意外發現，「現在就連搭計程車都有機會抓到紅包魚，而且司機還會發紅包喔！」只要鎖定車身貼滿「紅包魚」的計程車，春節期間幸運搭上的乘客就有機會獲得司機發送的專屬紅包袋。最近就有不少玩家幽默表示，「沒想到今年第一個紅包是司機大哥給的！」也有網友笑稱，已經預備好今年過年揪家人朋友來一場「現實版的紅包魚收集任務」。

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／擷取自《即新聞》）

雅憶也提醒大家，這波活動最大獎是「北海道機票」，還有機會拿到昇恆昌200元抵用券。「記得下載《星城Online》，因為這麼多好康，只有在《星城Online》上才有！」今年過年走春，不妨多多留意身邊的計程車以及專屬據點，說不定一轉身就能遇見新年好兆頭。

▲▼ 星城Online,紅包魚,惹鍋,即新聞,過年,春節,北海道機票。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！　校方慟：全力關懷家屬
「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼
2檔股「抓去關」新名單！
快訊／台中非洲豬瘟害慘全台！4官遭彈劾　市府：已拔官嚴懲
女毒蟲死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人
快訊／女毒蟲一聽被判死刑...當場腿軟癱坐椅上
快訊／陳嘉瑩毒駕撞死所長判死刑！劉家人三鞠躬淚謝：正義不會遲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

萊爾富抽出壓軸「台積電股票」市值192萬！2/25再抽2名輝達股票

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

金刻獎肯定！光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊　最快隔日到貨助攻重要時刻

韓式炸雞「外帶自取滿899」送6塊雞　春節刮刮卡抽500元折價券

金門新湖漁港旁防風林火警　疑菸蒂釀災...燃燒面積約500m²

日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

「李四川第一天就能上手！」　朱立倫掛保證：全力支持新北起飛

勤益科大雙胞胎兄弟遭輾1死1傷！校方慟：全力關懷家屬

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

和平需實力當後盾　許淑華：更先進武器讓敵人明白台灣難對付

胡凱兒台北演唱會秒殺「宣布唱進台中、高雄」　預告重現髮片畫面

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

彰化逆子持鐮刀狂砍老母58刀奪命　殺人罪起訴國民法官審理

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

消費熱門新聞

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

萊爾富抽出「台積電股票」得主！市值192萬

Coupang酷澎情人節火箭速配不打烊

咖啡買1送1、熱可可買2送2　超商超市「情人節優惠」一次看

老顧客吃不膩的古早味排肉便當

全家買玫瑰享「拿鐵買1送1」　7-11情人節可可買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

光泉鮮奶配可可脆片敲碗上市

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

神級家電Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物無限復活

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

更多熱門

相關新聞

謝國樑市場發1元紅包　民眾搶沾喜氣

謝國樑市場發1元紅包　民眾搶沾喜氣

農曆春節將近，基隆市長謝國樑今（11日）上午走訪信義市場及仁愛市場，將市府精心製作的「2026 Horse發生」1元紅包分送給市民朋友，並向攤商及採買年貨的民眾提前拜年，祝福大家新的一年生意興隆、闔家平安健康，現場互動熱絡、年味十足。

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

外送平台「過年訂披薩」成長46%　輸入優惠碼最高折150元

「過年最猛紅包」8800變1萬8800！萬人喊刺激

「過年最猛紅包」8800變1萬8800！萬人喊刺激

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相 共45隻有14對雙胞胎

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相 共45隻有14對雙胞胎

春節走春別塞車！學甲警提前會勘南鯤鯓交通管制一次看

春節走春別塞車！學甲警提前會勘南鯤鯓交通管制一次看

關鍵字：

星城Online紅包魚惹鍋即新聞過年春節北海道機票

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面