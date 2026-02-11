紅包魚席捲全台！ET主播「帶路吃火鍋」示範搭小黃拿紅包＋爽抽北海道機票

▲《星城Online》喜氣IP「紅包魚」席捲全台！ET主播雅憶帶路直擊「紅包魚宇宙」，包括火鍋聯名、計程車活動與各式周邊，邀粉絲一起在新春期間捕捉好運，拿下加碼紅包！（圖／擷取自《即新聞》，下同）

隨著農曆新年將至，全台街頭近期出現一股神祕的紅色旋風！？不少民眾發現，近日生活周遭似乎多了一個紅吱吱的喜氣身影「紅包魚」，多虧《即新聞》的主播雅憶特別拍影片介紹，粉絲這才知道，擁有滿滿節慶氛圍的「紅包魚」，其實是《星城Online》遊戲的過年限定角色！

ET主播帶路全台抓「紅包魚」一次蒐羅年節最強加碼好康

「紅包魚」是《星城Online》魚機遊戲的專屬IP，僅在每年過年期間才會驚喜現身。目前全系列共推出六款造型，分別配置在各款魚機遊戲中，且每一種都代表不同吉祥寓意。對玩家而言，紅包魚不只是視覺上的裝飾，一旦在遊戲中成功捕獲，畫面還會噴發出燦爛奪目的彩金，並搭配吉祥華麗的專屬動畫演繹，象徵新的一年財運與好運齊發，是許多玩家每年新春爭相捕獲的頭號目標！

今年，紅包魚首度跳脫遊戲畫面，一舉穿梭在交通、餐飲、娛樂甚至傳統民俗等領域，打造一場話題十足的「紅包魚宇宙」跨界企劃。為了幫大家帶路找好康，雅憶這次親自出擊，帶領觀眾直擊最強、CP值最高的「紅包魚」出沒地，以及年節幫自己「加碼拿紅包」的好方法！

首站直擊：惹鍋聯名「紅包魚限定禮」媽祖遶境帆布包藏好運

雅憶的第一站來到人氣火鍋品牌「惹鍋（THE GUO POT）」與《星城Online》限時跨界聯名，即日起至2/28，全台10間門市同步推出「紅包魚聯名火鍋」，鏡頭前的雅憶興奮推薦，「現在只要點『海陸同樂鍋』、『海陸獨享鍋』或『蠔肉海陸鍋』，任選一鍋就送紅包魚限定禮，數量有限，趕快來開吃吧～」

紅包魚限定禮除了有特別為過年設計的紅包魚紅包袋、金元寶造型贈品，雅憶特別強調，禮盒中還有一個「大有來頭」的小物，那就是使用曾跟著媽祖遶境的「星城休息車」帆布再製而成的「零錢包」，兼具守護與祈福意涵的贈品，讓雅憶直呼，「帶著它就等於把好運帶在身上！」無疑是新春期間讓遊戲玩家搶著想收藏的好禮首選。

除了聯名鍋物，店內還有專屬互動福利。只要跟著雅憶的現場示範，拿起手機掃描桌上的QR Code登入《星城Online》，現場就能「大薯或滷鴨血」二選一，加碼好料讓玩家們吃得開心又飽足。另外，只要在《星城Online》儲值滿100元，當場還能再獲得「梅花豬或培根牛肉盤」二選一，有得吃又有得拿的超爽體驗，讓「惹鍋」門市最近出現不少拿著手機滑啊滑的饕客，想搶得紅包先機。

街頭尋寶：全台35處神祕據點，六款「紅包開袋造型存錢筒」引爆蒐集熱潮

飽餐一頓後，走在路上想消化一下的雅憶，還意外發現一個神祕據點，可以拿到喜氣洋洋的「紅包魚存錢筒」！根據官方透露，《星城Online》今年特別在北、中、南精心挑選超過35處據點，每個據點皆設置六款造型各異、分別代表「通天富貴」、「馬躍新程」等不同寓意的紅包魚存錢筒，等著玩家來蒐集 ！

雅憶在鏡頭前「開箱」介紹，「這款存錢筒採用獨特的『紅包開袋』概念設計，外型圓潤討喜，而且每一款的兩側都印有不同的新年祝賀詞，真的超級可愛！」據了解，每個存錢筒內皆有驚喜，讓玩家在現實生活中體驗蒐集樂趣的同時，也能在遊戲虛擬世界中獲得獎勵。

驚喜連連：搭計程車也遇「紅包魚」網友笑稱：現實版收集任務

吃飽喝足後，驚喜還沒結束。雅憶走著走著決定叫計程車回家，意外發現，「現在就連搭計程車都有機會抓到紅包魚，而且司機還會發紅包喔！」只要鎖定車身貼滿「紅包魚」的計程車，春節期間幸運搭上的乘客就有機會獲得司機發送的專屬紅包袋。最近就有不少玩家幽默表示，「沒想到今年第一個紅包是司機大哥給的！」也有網友笑稱，已經預備好今年過年揪家人朋友來一場「現實版的紅包魚收集任務」。

雅憶也提醒大家，這波活動最大獎是「北海道機票」，還有機會拿到昇恆昌200元抵用券。「記得下載《星城Online》，因為這麼多好康，只有在《星城Online》上才有！」今年過年走春，不妨多多留意身邊的計程車以及專屬據點，說不定一轉身就能遇見新年好兆頭。