脫單趁現在！新北單身聯誼2/25開跑　11場漫旅新體驗配對率上看6成

▲新北單身聯誼開跑，首波1至4場活動將於2月25日上午9時開放報名。（圖／新北市政府民政局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市政府為打造適齡婚育的友善城市，今年由各局處聯手推動單身聯誼活動。繼青年局於2月初率先完成7場活動後，民政局緊接推出「新北漫旅友好相遇」系列，規劃辦理11場浪漫漫旅，首波1至4場活動將於2月25日上午9時開放報名。這項活動自102年開辦以來口碑極佳，去年的配對率更高達61.7%，成功媒合91對佳偶。今年特別設計了豐富且多樣化的互動主題，包含戲玩工藝、低空探索、鐵馬秘境、美拍攝影變裝趴及品香手沖咖啡等，希望透過深度漫遊與DIY手作的輕鬆氛圍，讓參加者在山海間自然拉近距離，尋找專屬的幸福緣分。

▲▼新北市單身聯誼活動設計多樣化互動主題。

除了民政局即將開跑的漫旅體驗，新北市政府青年局今年亦已辦竣7場單身聯誼。市府透過不同局處、不同型態的活動規劃，提供多元交友渠道，希望能滿足不同單身族群的交友需求。民政局表示，今年活動採取抽籤方式遴選，將於報名截止後進行審查與抽籤。一日遊場次正取名額男女各60人、半日遊場次正取名額男女各50人，其餘列為備取名單。錄取原則以設籍、就業、就學於新北市者，且未參加本市114年單身聯誼活動者優先。每位參加者一年內僅能錄取一次，讓更多人都有機會認識新朋友、開啟愛情之門。

▲▼活動包括「戲玩工藝」、「低空探索」、「鐵馬秘境」等深度漫遊與DIY手作，讓參加者拉近與幸福的距離。

民政局補充，報名參加者皆有機會獲得愛情御守、造型鑰匙圈、杯墊等精美禮品。為鼓勵參加者活動後緣分延續，提供月月揪伴出遊抽籤，另本市也設有戀愛加值計畫，只要參加同場次單身聯誼（含過去場次）並步入婚姻之新人，將有機會參加本市聯合婚禮。詳細報名資訊請至新北市政府民政局官網（https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=3219348e19b418d5）查詢。

