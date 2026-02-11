百老匯巨星4月登北流！《大娛樂家》鬍子女琪雅拉首度來台演唱經典神曲

▲《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）4月18日至19日將在台北流行音樂中心連演三場。（圖／牛耳藝術提供，下同）

生活中心／綜合報導

想看百老匯經典表演，過去總得飛到紐約、倫敦或拉斯維加斯才能一睹風采，如今這些遙不可及的夢幻演出，即將在台北真實上演！全新製作《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）堪稱音樂劇迷的朝聖盛典，《女巫前傳》、《歌劇魅影》、《悲慘世界》這些讓全球樂迷為之瘋狂的音樂劇，還有《大娛樂家》、《樂來樂愛你》等電影金曲都有，4月18日至19日將在台北流行音樂中心連演三場，不只如此，電影《大娛樂家》中唱紅神曲〈This Is Me〉的「鬍子女」琪雅拉·賽特爾（Keala Settle）將親自飛來台灣獻唱！

▲《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）特別精選17部影響全球的音樂劇與電影經典。

▲《大娛樂家》電影原唱鬍子女，〈This Is Me〉靈魂主唱驚喜現身。

《百老匯星光演唱會》（Broadway Hits Live!）特別精選17部影響全球的音樂劇與電影經典，這些作品不僅締造票房與口碑雙贏，更橫掃葛萊美獎、奧斯卡金像獎、普立茲戲劇獎與東尼獎等國際權威獎項，每一部都是流行文化中不可撼動的經典。

演出曲目橫跨電影和音樂劇領域，包括《女巫前傳WICKED》、《大娛樂家The Greatest Showman》、《媽媽咪呀！MAMMA MIA!》、《一個巨星的誕生A Star Is Born》、《悲慘世界Les Misérables》、《鐵達尼號Titanic》、《樂來樂愛你La La Land》、《漢密爾頓HAMILTON》、《歌劇魅影The Phantom of the Opera》等代表作，光是聽到這些片名，許多人腦海中肯定已經響起那些熟悉的旋律。

▲本次演唱會最大亮點，莫過於大娛樂家歌手特別嘉賓鬍子女的驚喜登場，以及五位百老匯巨星、六位舞者一同來台。

除了琪雅拉，演出陣容更集結五位百老匯巨星擔綱主唱，搭配紐約百老匯LIVE BAND現場演奏，並由六位紐約百老匯頂尖舞者同台演繹耳熟能詳的旋律，高規格完整重現百老匯舞台的節奏與動態表現。

演出由國際知名團隊10th & Main Productions製作，並由製作人兼演出卡司Susan Egan、Adam J. Levy聯手打造，值得一提的是製作人之一Susan Egan，她本人就是百老匯傳奇人物，百老匯《美女與野獸》音樂劇世界首演、原版卡司「貝兒」，並以此獲得東尼獎與戲劇桌獎提名，被譽為「將經典角色注入靈魂」的表演範本，足跡遍及林肯中心、卡內基音樂廳、肯尼迪中心與好萊塢露天劇場等世界級場館，跨界實力備受肯定。

本次演唱會最大亮點，莫過於特別嘉賓琪雅拉·賽特爾的驚喜登場。她在電影《大娛樂家》中飾演「鬍子女」蕾蒂·露茲，以渾厚而充滿張力的嗓音主唱〈This Is Me〉風靡全球，更憑此曲榮獲金球獎最佳原創歌曲獎，成為象徵勇氣與自我肯定的代表之聲，這首歌曲傳遞的「做自己」精神，鼓舞了無數觀眾勇敢面對自我、接納不完美，琪雅拉本人也是東尼獎提名演員，舞台上情感層次豐富、感染力十足，這是她首度來台演出，將為整場演出注入更深刻的情感厚度與震撼能量，絕對是不容錯過的演出。

▲《百老匯星光演唱會》以「精華再現」的演出形式，透過華麗炫光鋪展的舞台視覺、節奏與肢體交織的表演語言，讓觀眾熟悉的歌曲在現場以更深刻的方式重現。

另一位重量級卡司Mary Kate Morrissey，則是百老匯近年極受矚目的新生代力量，她曾於百老匯、世界巡演舞台長期擔任《女巫前傳(Wicked)》中的女主角艾法芭Elphaba，在多部熱門音樂劇中有著亮眼演出。疫情期間更創辦線上戲劇學校，啟蒙過百餘名不同年齡的劇場表演者，展現她對舞台與表演教育的熱忱。

《百老匯星光演唱會》將於4月18日至19日在台北流行音樂中心演出，今日 (2/11) 中午12點於MNA售票網正式啟售。《百老匯星光演唱會》以「精華再現」的演出形式，透過華麗炫光鋪展的舞台視覺、節奏與肢體交織的表演語言，讓觀眾熟悉的歌曲在現場以更深刻的方式重現，更是將百老匯與好萊塢的精神完整呈現在台灣樂迷眼前的難得機會，對於熱愛音樂劇、想一次飽覽經典神曲的樂迷來說，這絕對是今年不可錯過的演出盛事。

MNA售票網►https://ticket.mna.com.tw/UTK0201_?PRODUCT_ID=P16JD77T

加入MNA LINE好友(https://lin.ee/p36tsIC)，發送「我要聽百老匯星光演唱會」，2/11 (三) 12:00起，購買$2580-$4580票區享9折優惠！

