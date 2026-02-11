居家隱形殺手CO出沒！洗熱水澡別變「缺氧大冒險」：熱水器五要原則保平安

▲消防人員深入大樓內部，與住戶們面對面「話家常、講安全」，手持宣導手冊提醒大家陽台堆滿雜物可是會阻礙救命空氣流入的。（圖／新北市政府消防局提供，下同）

生活中心／綜合報導

當東北季風帶著冷氣團敲門，寒冷潮濕的天氣讓許多人只想窩在家裡；隨著氣溫狂降，民眾使用熱水器、瓦斯爐甚至是煤油暖爐的頻率也跟著飆升。想像一下，在冷颼颼的深夜回到家，洗個熱氣騰騰的熱水澡簡直是人生最棒的小確幸。但新北市政府消防局要特別提醒民眾：在這暖呼呼的幸福感背後，可能正躲著一位無色、無味卻超致命的「居家隱形殺手」——一氧化碳（CO）！

別再誤會了！瓦斯臭味其實是「安全守護神」

在宣導活動現場，消防員常聽到民眾說：「我家沒聞到瓦斯味，很安全啦！」這其實是最大的誤會。消防局指出，大家常說的「瓦斯中毒」其實是個錯誤術語。瓦斯本身（烷類氣體）其實是無色、無味且「無毒」的。那股讓我們警覺的臭味，其實是為了安全起見，特別添加了「臭劑」（硫醇類），好讓瓦斯外洩時能第一時間被發現。

真正恐怖的「大魔王」是一氧化碳，它完全沒有味道、沒有顏色，吸入後你根本感覺不到；當環境裡氧氣不足，瓦斯燃燒不完全時，這位殺手就會悄悄現身。最可怕的是，它與人體血液中血紅素的結合力，竟然比氧氣強上約200倍！它會橫刀奪愛取代氧氣，讓身體組織迅速陷入「缺氧」狀態，在你還沒反應過來時就已經中毒。

熱水器型式選購：你家陽台是「開放空間」還是「密室」？

為什麼熱水器裝在陽台也會出事？消防局指出，「熱水器安裝位置錯誤」及「安裝型式不當」是中毒的主因。這就像選衣服要看身材，選熱水器則要看「通風條件」。目前常見的三大型式，民眾一定要分清楚：

屋外式熱水器（RF式）：這位仁兄最愛「新鮮空氣」，它是靠機身本體的開口來進行氧氣交換作用。燃燒後產生的廢氣會直接留在機體周遭 。所以，它絕對、必須、只能裝在屋外通風良好且完全沒有遮蔽的地方，以避免一氧化碳濃度累積。如果你家陽台加裝了防盜窗、遮雨板，或是曬了滿坑滿谷的厚衣服，它產生的廢氣就會積聚在那裡。

半密閉強制排氣式（FE式）：它是靠排氣管將廢氣「強制」送到遠方的空間。雖然它燃燒時是從機體自身開口吸入室內空氣，但因為有排氣馬達幫忙把廢氣排出去，對於通風條件稍微受限的空間來說，是比較安全的選擇。

密閉強制供排氣式（FF式）：這是熱水器界的「進階安全型」。它有一根特製管子，同時負責「吸入室外氧氣」與「排出廢氣」，完全不干擾室內的空氣循環 。就算裝在通風不良的空間，只要藉由排氣管將廢氣排至通風良好的空曠處，也能確保安全。

守護家人的「五要原則」：這清單請存進手機裡！

消防員強調，從源頭排除風險，是保護家人的最佳防線；因此民眾在委託承裝業安裝或是自行檢查時，務必拿出這份「五要原則」來檢視：

1、要安全品牌：熱水器要貼有CNS檢驗合格標示。

2、要正確型式：依據通風條件選擇正確型式的熱水器。

3、要安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

4、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

5、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

▲永和仁愛公園的綠意中，永利義消防宣分隊特別設置醒目布條，大聲公放送「五要原則」，守護散步民眾的家庭安全。

危機時刻！頭暈噁心可能不是感冒

如果在泡澡或煮東西時，突然覺得頭暈、頭痛、噁心、嗜睡及四肢無力，請立刻提高警覺，因為這極可能是一氧化碳中毒的可能性！這時候請保持冷靜，跟著以下步驟做：

1、立即停止：趕快停止使用中的燃氣設備。

2、開窗救命：打開通往室外的門窗通風。

3、撥打119：迅速撥打119與消防單位求助。

4、黃金急救：如果發現現場有人已經失去呼吸心跳，應保持冷靜並與119取得聯繫，依照指示的急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護人員到場接手。

▲土城國小的同學們化身「安全小尖兵」，盯著大螢幕專心學習如何辨認中毒不適症狀，回家後還要當爸媽的小小監督員呢！

消防局送福利：一萬五千元補助，你申請了嗎？

為了不讓預算成為民眾生命安全的絆腳石，新北市政府消防局特別推出了補助計畫！如果發現家裡的熱水器安裝位置確實不安全（例如裝在室內或空氣不流通的地方），除了趕快更換，也可以向消防局詢問燃氣熱水器補助相關資訊。

尤其是低收入戶的朋友，消防局會優先核予補助。115年補助計畫已經從1月1日起正式開放受理申請了；根據計畫，低收入戶最高可補助15,000元，一般戶則是5,000元（參酌照片資訊）。名額有限，請大家一定要把握機會，別讓權益溜走，更別讓危險留在家裡。

▲消防英雄出任務！耐心向家長解釋如何透過看板資訊確認補助申請流程，最高可獲15,000元補助，讓居家防護更有保障。

安全沒有假期，溫暖不打折扣。新北市政府消防局最後叮嚀，洗澡是放鬆的時間，不是冒險的時間；趕快花個五分鐘，檢查一下你家的熱水器，確保通風順暢，讓這個冬天只有溫暖，沒有遺憾。