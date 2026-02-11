　
民生消費

過年吃鍋味道纏身？神級家電Panasonic電子衣櫥新登場「3大救援術」讓衣物無限復活

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲開心圍爐卻怕大衣沾滿食物與油煙味？（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，對於忙碌了一整年的現代人來說，過年除了是與親友團聚的溫馨時刻，更是一場關於「面子」與「衣品」的馬拉松！無論是除夕圍爐、走春拜年或是回娘家，每一場聚會都希望能穿上精心準備的戰袍亮麗登場。然而穿著昂貴大衣、精緻套裝，和親友在外圍爐、享用大餐後，瞬間就會吸滿濃郁的食物與油煙味，如果再加上沒時間洗衣服或找不到有營業的乾洗店，面對衣物揮之不去的異味，真的不知道該怎麼辦才好！

看準這波「年節護衣」以及「日常精緻化」的需求，在消費者的熱切期盼中，Panasonic全新推出時尚美型電子衣櫥，主打一機搞定消臭、抑菌、除皺與烘乾，宛如家裡聘請一位全年無休的私人衣物管家，讓消費者在連假期間，天天都能穿上「新衣」，為自己招來滿滿人氣與好運。

拜年戰袍神救援！
Panasonic打造「私人衣物管家」 3大救援術讓「穿出去的衣服」煥然如新
究竟「電子衣櫥」這類產品如何在年節與日常生活中發揮「神救援」實力？以下整理出三大核心應用情境，帶大家一探它如何將這些急需保養的衣物，提供實用的救援解方！
 

▲▼ 2 Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）
▲過年穿著昂貴大衣、精緻套裝，和親友在外圍爐吃鍋，卻沾滿油煙味怎麼辦？透過nanoe™X48兆除菌除臭，不需水洗就能深入纖維消除異味與細菌，讓衣物回歸清新狀態。（圖／資料照，下同）

 ▲▼ 2 Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）

▲針對無法水洗的皮質配件或包款，也能利用nanoe™X行程去除外出沾染的病菌與氣味，溫柔呵護高價單品。

救援術一：過年吃鍋續攤也不怕
nanoe™X48兆強效消臭　異味細菌一鍵完成
過年聚餐一多，最崩潰的瞬間就是開心吃完火鍋燒肉後，發現新衣都染上了一股洗不掉的「油膩味」。針對這個秋冬與年節常見的痛點，Panasonic電子衣櫥搭載業界唯一nanoe™X48兆除菌消臭行程，透過釋放每秒48兆個OH氫氧離子以及高效循環系統，深入衣物纖維，像是難以水洗的特殊衣材或是心愛的精品包包，也都能單獨使用此行程進行護理。經實驗證實能有效分解各種頑固異味分子，而非單純用香味掩蓋，抑菌更是高達99%。
 

▲▼ 2 Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）
▲利用「蒸氣除皺」行程，能迅速滲透纖維撫平皺褶，讓惱人的衣料恢復平整彈性，省去熨燙時間。

除了氣味，「皺巴巴」的衣服更是破壞質感的元兇。無論是從衣櫃深處翻出的美衣、被突如其來的雨淋濕的衣物，或是拜年久坐產生的壓痕，都能透過機體搭載的「高溫蒸氣除皺行程」獲得即時救援！藉由大量高溫蒸氣滲透纖維，讓惱人的衣料恢復平整彈性。搭配折褲架，即使是日常容易產生皺褶西裝褲，也都能進行重點壓燙，輕鬆找回筆直俐落的褶線，省去傳統熨燙的繁瑣勞力。

救援術二：守護你的過年行頭
Heat Pump熱泵烘乾　嬌貴冬衣不縮水
在令人敏感的流感季節，民眾對於「把病菌帶回家」仍存有隱憂，尤其春節期間南來北往，衣物清潔更是不容忽視。電子衣櫥就被許多家電達人譽為「回家的第一道防線」。

經實驗認證，nanoe™X48兆 除菌消臭行程，即能為衣物達到99%以上的除菌與抑制病毒效果。再利用機內貼心的「雙層空間與彈性掛架」設計，不只是外套，就連平時難以清洗的安全帽、大衣外套、以及容易變形的絨毛玩偶或圍巾手套，也都能一併放入進行殺菌護理，讓全家大小安心過好年。
 

▲▼ 2 Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）
▲擔心嬌貴的皮毛或高級大衣縮水？Panasonic採用Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，以65°C溫風溫柔烘乾，避免高溫損傷衣料，讓難保養的冬衣也能輕鬆恢復蓬鬆質感。

此外，面對台灣冬季常見的「濕冷魔咒」，高級羊毛或機能性衣物如果使用傳統高溫烘乾，很容易就發生縮水悲劇。Panasonic特別採用高階機種常見的Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，主打以約65°C的溫風溫柔烘乾衣物，解決冬衣曬不乾，讓換季收納變得更加輕鬆省心！這個步驟再搭配「高溫蒸氣除皺行程」，藉由大量高溫蒸氣滲透纖維，更能讓原本因濕氣扁塌的衣物恢復蓬鬆柔軟，並同步撫平摺痕，讓心愛的衣物從裡到外重現完美質感。
 

▲▼ 2 Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）
▲僅45cm的極窄機身能完美卡位家中畸零角落，搭配時尚「鑽石黑鏡面」設計，關機時即是高質感全身鏡，讓小空間也能擁有精品更衣間的氛圍。

救援術三：45cm窄身美學
小資宅、小坪數也能輕鬆變身精品更衣間
對於重視居家美學的消費者而言，家電的「顏值」與「空間適配性」往往也是決策關鍵！擁有純正日系血統的Panasonic，此次以僅45cm的「窄身美型設計」驚豔整個精品家電市場，這個美型尺寸不僅能完美卡位玄關、更衣室或臥室的畸零空間，外觀也採用極具現代感的「黑鏡面」設計，平時待機狀態下就是一面高質感的全身鏡，實用之餘，還能透過鏡面反射延伸視覺空間感，瞬間提升居家裝潢質感。
 

▲▼ Panasonic,電子衣櫥,除臭,除菌,過年,大掃除,火鍋,Heat Pump,熱泵,烘乾,蒸氣除皺,居家美學,懶人家電,衣物護理。（圖／資料照）
▲細節處盡顯日系貼心設計！內建大容量水箱並採免接水管設計，無論是加水或排水都相當便利。搭配好拆卸、清潔的濾網，讓日常清潔保養輕鬆不費力。

今年最值得投資的夢幻家電之一
顏值實力兼具　用優雅姿態迎接嶄新一年
從消臭除皺的即時衣物護理、殺菌烘乾的健康守護，再到點綴空間的居家美學設計，Panasonic「鏡面黑電子衣櫥」無疑是今年最值得投資的夢幻家電！既擁有強大的護衣功能與極簡的時尚外型，更榮獲多個榮獲國際權威設計協會認證，展現了日系品牌無微不至的貼心及美感。從這個農曆新年開始，不用再煩惱每天返家的衣物保養與收納問題，通通交給「電子衣櫥」這位智慧管家，隔天出門就以乾爽潔淨的衣物，亮麗自信迎接嶄新的一天。

Panasonic 電子衣櫥：https://www.panasonic.com/tw/consumer/washing-machine/e-wardrobe/n-r600ar-x1.html

02/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

