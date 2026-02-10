　
政治

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

▲▼民進黨北市議員參選人劉品妡獲得重量級大咖、副總統蕭美琴合掛看板的機會。（圖／劉品妡提供）

▲民進黨北市議員參選人劉品妡獲得重量級大咖、副總統蕭美琴合掛看板的機會。（圖／劉品妡提供）

記者陶本和／台北報導

外型甜美亮眼的民進黨北市議員參選人劉品妡近日掛上競選看板，值得注意的是，她獲得重量級大咖、副總統蕭美琴合掛的機會。劉品妡表示，這不只是一張合照，更是一份沈甸甸的期許，合掛看板是一份極大的鼓舞，她更期許自己有蕭美琴「戰貓精神」，這是她一直放在心上的準則。

身為大安文山區議員參選人的劉品妡，近日開始掛上競選看板，值得注意的是，跟她合掛的人物竟然是重量級大咖、副總統蕭美琴。劉品妡坦言，站在看板下，她不自覺停留腳步看了很久，「這不只是一張合照，更是一份沉甸甸的期許」。

劉品妡表示，對她而言，能與蕭美琴合掛看板，是一份極大的鼓舞。她說，大家常稱呼副總統為「戰貓」，她最佩服的，是蕭在國際高壓環境下，依然能保有貓一般的靈活與堅定，那種「溫柔但有力」的姿態。

劉品妡指出，蕭美琴讓她看見，女性在公共事務中，不必隨聲附和，而是能憑藉專業與韌性，在複雜的場域中發揮影響力。

劉品妡表示，這份「戰貓精神」，是她從海外回台後一直放在心上的準則。她表示，在現任國安會副秘書長趙怡翔的議員團隊服務期間，推動「國際台北」的理念，不只是談大夢想，而是思考如何像貓一樣敏銳，把國外看到的進步經驗，轉化為城市治理的具體做法，讓台北在日常運作中更開放、更有效率。

劉品妡說，令她特別感觸的是，1996 年蕭美琴副總統參加了外交營隊，而 2024 年的她，也成為外交培力營的一員。她認為，這是一場橫跨 28 年的世代對話，她更加確信，國際視野不該與地方生活脫節，而是要像戰貓一樣，腳步輕盈地走進每一條巷弄，把視野帶回市民的日常。

劉品妡說，這塊看板，是她對大安文山的承諾，未來進入議會，會帶著這份專業與戰貓般的韌性，穩健監督市政。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劉品妡蕭美琴戰貓精神北市議員大安文山

