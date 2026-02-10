埔里離奇命案！25歲女握鑰匙卻「爬牆墜樓亡」　高大成揭關鍵疑點

▲法醫高大成。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣埔里鎮上月發生離奇墜樓事件，一名25歲陳姓女子凌晨前往男友住處，卻被發現陳屍在後院。警方初步推測，死者疑似試圖從二樓攀爬至三樓男友房間陽台，不慎失足墜落。但死者母親質疑女兒持有男友住處鑰匙，為何仍要攀爬外牆，並對男友反覆說法提出疑問，懷疑事件不單純。對此，法醫高大成指出，墜樓地點與死亡姿勢是釐清死因的關鍵。

男友說法反覆 母親質疑被推墜樓

死者家屬指出，陳女事發當晚與男友是否有爭吵尚待釐清，男友說法多次變動，先稱死者從洗衣機攀爬外牆，再說是從二樓掉落。事發前，男子母親曾聽到墜落聲卻未查看，且男友做筆錄時手上有傷口，引起家屬懷疑雙方可能發生推擠，母親氣憤表示，「為什麼後院有聲響，你不去查看？」

高大成分析，如果陳屍離建物超過一公尺，就有可疑之處。死者被發現時呈臉部朝下趴地姿勢，肋骨可能刺破肺部致死，而墜樓高度僅二至三層樓，致命機率不高。他也建議，應採集男友指甲皮屑DNA，確認是否有接觸或涉案。

死者活動路線曝光 疑點重重

事發當晚，陳女與姊姊及同事從魚池鄉至埔里聚餐，凌晨再前往男友住處，直到早上9點半才被發現死亡。家屬指出，死者鞋子已放在門口，但男友未注意，加上後腦、臉部皆有傷勢，與男友說法兜不攏。整個案件從墜樓高度、傷勢到現場位置，都存在無法合理解釋的疑點，家屬強烈要求給出真相。

檢警已完成男友筆錄，並對死者進行解剖相驗，後續將釐清死因與雙方關聯。高大成表示，除了墜落高度外，還需觀察死者身上的傷勢及指甲皮屑DNA，找出事件真相。家屬盼能透過完整調查，確認女兒究竟是意外墜樓，還是有人涉入造成悲劇。