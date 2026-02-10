▲守護國產黑毛豬，張善政向卓榮泰建言推動桃園豆渣轉化飼料。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日陪同行政院長卓榮泰，視察「春節國際機場邊境檢疫整備情形」，當面向中央請命指出，市府除全力配合中央落實廚餘禁養政策外，建議運用大溪豆干產業產生的豆渣及家禽下腳料，合作推動集中蒸煮示範中心，以循環經濟模式為黑毛豬產業開闢新路。

張善政指出，去年非洲豬瘟疫情衝擊臺灣養豬產業，市府已全面禁止廚餘養豬。考量桃園為黑毛豬飼養重鎮，鄰近臺北消費市場，且大溪豆干產業發達，製程產生的豆渣與家禽下腳料均富含蛋白質及高營養價值。此類副產物與傳播非洲豬瘟風險無關，是極佳的替代飼料來源。

▲視察「春節國際機場邊境檢疫整備情形」。（圖／市府提供）

因此建議，中央與地方可攜手研議設立集中蒸煮中心等示範計畫，將豆渣與家禽下腳料等高蛋白副產物，透過適當程序轉化為飼料。此舉不僅符合循環經濟原則，更能解決黑毛豬飼料需求，若試辦計畫成功，將可成為中央與地方合作新範例，造福全臺黑毛豬飼養縣市，在落實防疫的同時，也能照顧豬農權益，為產業尋求永續經營契機。

農業局指出，地方支持中央推動廚餘轉型「環保飼料」並逐步法制化的方向，惟建議在相關制度尚未完備前，儘速訂定共同蒸煮中心配套措施及法令修正期程，並適度延長禁止廚餘養豬政策緩衝期。此外，依現行補助要點，申請轉型須拆除既有蒸煮設備，但該設備仍可用於植物性飼料原料蒸煮，有助提升消化率與肉質，對黑豬產業尤為重要，籲請中央給予保留設備之彈性空間，協助產業平順轉型。

包括：立法委員郭昱晴、行政院發言人李慧芝、農業部長陳駿季、防檢署副署長陳宏伯、市府農業局長陳冠義、動物保護處長王得吉、桃園國際機場公司董事長楊偉甫等均陪同視察。