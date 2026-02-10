▲統領廣場迎新春，祭出超值好康優惠搶客。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆新年，桃園統領廣場推出春節主題活動「Thank you so馬吉 Horse連連」，以諧音巧思傳遞新年祝福，象徵好事接連發生；又，統領廣場春節檔期好康連發，從吃喝玩樂到購物一次到位，歡迎民眾攜家帶眷前來走春採買，開心迎新年、好運一路連連。

桃園統領廣場10日指出，爭搶春節商機，統領廣場春節檔期消費回饋豐富，零售區、美食餐廳均推出單筆消費，有購物金、滿額好禮等各種方案，回饋回饋誠意十足。另外，同步推出「一馬當先開運抽」，頭獎為「東稻家居」Speels思倍兒捲包床墊（價值22,880元），另有電動起身椅及勤天大飯店花蓮館四人房平日住宿券等好禮。

▲統領廣場多家餐廳同步推出新春限定美食優惠。（圖／統領廣場提供）

大年初一至初六期間，1F-8F單筆滿5,000元再抽「咒術迴戰0展」或「葬送的芙莉蓮」特展門票，吃喝玩樂一次滿足。此外，統領廣場規劃多場春節限定活動，02/17大年初一於中正門廣場舉辦迎春慶典，上午由「聖義龍獅戰鼓團」帶來舞獅開運演出，下午則安排財神爺互動擲骰活動，邀請民眾共度熱鬧喜氣的新春佳節。

在一連串精彩活動後，統領廣場同步展開「Shopping Time」，多家人氣品牌推出春節限定與馬年應景商品，讓民眾把好運一次帶回家。農曆新年團圓聚餐不可或缺，統領廣場多家餐廳同步推出新春限定美食優惠，邀請民眾大啖佳餚、歡喜過年。