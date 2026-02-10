　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

▲統領廣場迎新春，祭出超值好康優惠搶客

▲統領廣場迎新春，祭出超值好康優惠搶客。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆新年，桃園統領廣場推出春節主題活動「Thank you so馬吉 Horse連連」，以諧音巧思傳遞新年祝福，象徵好事接連發生；又，統領廣場春節檔期好康連發，從吃喝玩樂到購物一次到位，歡迎民眾攜家帶眷前來走春採買，開心迎新年、好運一路連連。

桃園統領廣場10日指出，爭搶春節商機，統領廣場春節檔期消費回饋豐富，零售區、美食餐廳均推出單筆消費，有購物金、滿額好禮等各種方案，回饋回饋誠意十足。另外，同步推出「一馬當先開運抽」，頭獎為「東稻家居」Speels思倍兒捲包床墊（價值22,880元），另有電動起身椅及勤天大飯店花蓮館四人房平日住宿券等好禮。

▲統領廣場迎新春，祭出超值好康優惠搶客

▲統領廣場多家餐廳同步推出新春限定美食優惠。（圖／統領廣場提供）

大年初一至初六期間，1F-8F單筆滿5,000元再抽「咒術迴戰0展」或「葬送的芙莉蓮」特展門票，吃喝玩樂一次滿足。此外，統領廣場規劃多場春節限定活動，02/17大年初一於中正門廣場舉辦迎春慶典，上午由「聖義龍獅戰鼓團」帶來舞獅開運演出，下午則安排財神爺互動擲骰活動，邀請民眾共度熱鬧喜氣的新春佳節。

在一連串精彩活動後，統領廣場同步展開「Shopping Time」，多家人氣品牌推出春節限定與馬年應景商品，讓民眾把好運一次帶回家。農曆新年團圓聚餐不可或缺，統領廣場多家餐廳同步推出新春限定美食優惠，邀請民眾大啖佳餚、歡喜過年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
高金素梅涉貪案　關鍵廠商10萬交保！越秋女請回
「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護國產黑毛豬　張善政向卓榮泰建言推動桃園豆渣轉化飼料

春節前夕強力掃蕩　海巡嚴守金門海岸線不鬆懈

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

台南山上區金屬加工廠火警　鋰電池充電起火幸及時撲滅

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

春節前強化高樓救災應變　基隆消防模擬實兵防災演練

世界豆類日推惜食理念　新北推豆香料理倡永續飲食

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

守護國產黑毛豬　張善政向卓榮泰建言推動桃園豆渣轉化飼料

春節前夕強力掃蕩　海巡嚴守金門海岸線不鬆懈

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

台南山上區金屬加工廠火警　鋰電池充電起火幸及時撲滅

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

春節前強化高樓救災應變　基隆消防模擬實兵防災演練

世界豆類日推惜食理念　新北推豆香料理倡永續飲食

除夕「聽香」第一句話暗示兆頭　 過年6大習俗怎麼做？一次看

百年摩卡咖啡壺、潮牌小髒鞋被中資買下　「義大利製造」恐流失

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

年前封關戰猿基都有傷兵　卡米諾斯、李逸驊揭兩隊過年計畫

PS6規格爆料？搭30GB GDDR7高速記憶體　效能升級成本同步上漲

【檢舉魔人遭包圍】阿伯拍違停車輛被認出　路人怒嗆：是要選里長嗎？

地方熱門新聞

守護國產黑毛豬　桃園建議中央豆渣轉化飼料

台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因

台南山上區金屬加工廠火警鋰電池充電起火幸及時撲滅

春節前夕掃蕩　海巡嚴守海岸線

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

中國海警連2日闖金門　海巡驅離

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

香氣四溢傳愛心　鹿野鄉婦女會關山療養院送暖過好年

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

台南安南區火警三合院鐵皮屋燃燒15平方公尺無財損

基隆春節加強整頓環境　落實「三不」防鼠患

更多熱門

相關新聞

上海商銀ATM大當機　金管會：2/26前提報告

上海商銀ATM大當機　金管會：2/26前提報告

今（10）日上海商銀全台ATM大當機，導致民眾無法提領操作，金管會銀行局主秘周正山表示，此次事件主要是「不斷電系統組件」的損害有關，經過修復，已在上午10時50分之後，恢復正常，由於只剩三個營業日就要進入春節假期，按規定重大偶發事件調查報告，必須在事件發件後七個營業日送出，以此推估，上海商銀此次ATM當機報告，必須在2月26日前送到金管會。

春節前最忙時刻黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

春節前最忙時刻黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

台南消防之友會春節慰問堅守崗位打火兄弟最強後盾

台南消防之友會春節慰問堅守崗位打火兄弟最強後盾

關鍵字：

統領廣場春節超值好康優惠

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

「美規車零關稅」即將定案

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《世紀血案》製作人：無限期延期

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

即／10縣市低溫特報！急凍跌破10度

《世紀血案》演員怒發聯合聲明

今彩539一注奪800萬　獎落新北

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了

憲兵自撞喪命可憐背景曝光　母賣剉冰養大他

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面