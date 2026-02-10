　
    • 　
>
生活 生活焦點

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：2月底爭取重返非洲豬瘟非疫區

▲卓揆視察桃園機場邊境檢疫整備　

▲行政院長卓榮泰視察桃園機場邊境檢疫整備。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長卓榮泰10日抵桃園機場，視察邊境檢疫整備情形表示，春節期間人流與物流大幅增加，政府已從「強化檢查戰力」、「提高全面檢查比例」及「防疫向前延伸」三大面向，加強邊境檢疫力道，防堵非洲豬瘟於境外，全力爭取重返非洲豬瘟非疫區。

卓院長表示，去年10月一場突如其來的非洲豬瘟，對臺灣產業界及豬農造成相當大衝擊，所幸在中央與地方各縣市通力合作下，成功將疫情控制在案例場內，未造成擴散。目前農業部及相關部會正全力準備於今2月底向「世界動物衛生組織」（WOAH）提出申請，爭取我國恢復為非洲豬瘟非疫區，這是一個新的里程碑，政府將朝此目標全速前進。

▲卓揆視察桃園機場邊境檢疫整備　

▲行政院長卓榮泰視察桃園機場邊境檢疫整備。（圖／行政院提供）

春節期間往來旅客大幅增加，如何將違禁品阻絕於邊境之外，是防疫工作面臨的最大挑戰。尤其春節前後，年節應景肉製品需求增加，民眾可能因疏忽而夾帶於行李中，因此請各單位務必善盡提醒責任，將任何走私、違規及非故意的風險降到最低，讓民眾安心，也讓國內養豬產業能持續健全發展。

因此，針對進口貨品、快遞貨物、郵包、旅客行李等，政府採取最嚴謹的邊境檢疫措施，一律加強檢查，並從三個面向加大力道：第一、強化檢查戰力，包括增加手檢區人力、擴增檢疫犬數量，以及增加X光機設備，以提升通關效率並避免人潮壅塞，包括桃園、臺中、小港機場，凡有行李及人員出入地方，均強化全線人員戰鬥力。

▲卓揆視察桃園機場邊境檢疫整備　

▲行政院長卓榮泰視察桃園機場邊境檢疫整備。（圖／行政院提供）

第二、提高全面查驗比例，以「零信任、零容忍」為原則，對於所有入境貨品「零信任」，進行全面查驗；檢查過程「零容忍」，不容任何疏忽。第三、防線向前延伸，從源頭阻絕，針對入境後投入畜牧業的移工，加強鞋底清消措施，落實「層層守護、關關查驗」，減輕後端防疫壓力。

卓院長並再次籲請國人，切勿自境外攜帶任何動植物檢疫物、肉製品或違禁品入境，政府一定會嚴格查驗，倘經查獲，將依法裁罰；也請國人轉告海外親友，切勿寄送相關產品回臺。唯有全民共同配合，才能完成此次邊境防守工作，並在2月底順利向「世界動物衛生組織」提出申請，恢復我國非疫區資格，讓國產豬肉及養豬產業再度揚名國際。

02/08 全台詐欺最新數據

