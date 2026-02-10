觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

▲觀音區台66全線高架化西段動土，黃世杰超感動。（圖／黃世杰辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園子弟的法務部黃世杰政務次長，10日陪同行政院長卓榮泰、交通部部長陳世凱部長至桃園市觀音區，參加台66全線高架化西段動土典禮表示，「台66全線高架化」該計畫與經費，最早是其在2022年擔任立委時爭取核定，完工後將提升交通安全、增進車流順暢度，給桃園人一條更便捷安全的道路。

黃世杰表示，台66線連接國道1號、國道3號及台61線快速公路，是桃園民眾相當倚重的東西向道路。但在觀音到平鎮區段中，一共有五個十字路口採高架、平面交錯的設計。再加上紅綠燈號誌，不但降低行車順暢度，甚至導致事故機率大增，是在地居民心中一大隱患。

▲黃世杰陪同行政院長卓榮泰出席台66全線高架化西段動土。（圖／黃世杰辦公室提供）

黃世杰說，他在擔任立委前，就下定決心要做。因此立委任內，積極向行政院爭取經費。非常感謝中央支持，2022年核定台66全線高架化計畫。除了原本的五個十字路口將全數高架化，也將新設交流道，銜接台61線西濱快速公路，讓桃園交通路網更完整。

黃世杰特別感謝卓榮泰院長，去年7月核定修正建設計劃，讓本案總經費提升為91.77億元，使工程得以順利進行。中央對於桃園交通建設的大力支持不僅於此，包括目前正在進行的鐵路、捷運、國道、交流道或聯通道等，加總就超過3500億元之多，將有效提升桃園的生活機能、帶動產業發展。

這項計劃預算，來自交通部公路局「省道快速公路改善計畫」。公路局林福山局長在致詞時，提到時任黃世杰立委協助爭取預算，才讓國家有一筆專門用於改善省道的經費，總計541億元。對此，黃世杰笑說，本意是希望提升桃園交通路況，沒想到進而造福了全國用路人。

黃世杰分享，平常下班、假日回到桃園，也時常開台66線，一年多來看見東段（6K+500~9K+100）的推進，非常雀躍。今日參與西段（0K+000~3K+200）動土，當初推動的交通建設再向前一步，感動的心情更深刻。目前東、西段分別預計在2027年3月、2029年底完工，盼工程順利進行，儘早改善交通安全、增進車流順暢度，給用路人一條便捷安全的道路。