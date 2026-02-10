台南山上區金屬加工廠火警　鋰電池充電起火幸及時撲滅

▲台南市山上區金屬加工公司發生火警，消防人員到場後迅速佈線滅火並排煙。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山上區一間金屬加工公司，10日晚間6時39分發生火警，廠內火警自動警報與廣播設備第一時間啟動，立即通報並引導人員疏散，台南市消防局獲報後，迅速調派第四救災救護大隊轄下山上、大內、南科、新市及善化分隊，共計14車、23人前往搶救，所幸廠方即時應變、初期滅火得宜，火勢迅速控制，無人員傷亡。

消防人員到場後發現，起火點位於廠區辦公室後方，現場濃煙密布。火災初期由場所負責人使用滅火器成功壓制火勢，消防人員接手後立即進行滅火及排煙作業，並由救護人員提供氧氣、監測生命徵象。廠內3名人員均已自行避難疏散，未造成任何人員受傷。

經消防人員進入現場勘查，確認起火原因為充電中的鋰電池引燃。由於第一時間即使用滅火器處置，避免火勢延燒，未釀成更大災害。火警於晚間6時45分消防隊抵達，6時53分完全撲滅。

消防局第四救災救護大隊大隊長蔡國保指出，預防重於搶救，平時即要求轄內場所落實消防安全設備檢修與自主管理，才能在火災初期有效控制火勢，降低人員與財產損失。



消防局長楊宗林也強調，透過平日防火管理與防災教育，可強化員工面對災害時的初期應變能力，深植防火、減災觀念，讓災害發生當下能迅速應變，達到「預防優於搶救」的目標。