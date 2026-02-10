　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

慟警兒執勤遭女毒蟲開車拖行致死　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在

記者黃哲民／台北報導

新北地院選任國民法官，審理女毒蟲陳嘉瑩涉開車拒檢、拖行派出所所長劉宗鑫致死案，今（10日）開庭時，劉母哭得肝腸寸斷，泣訴抱著兒子生前衣物、聞著熟悉味道「彷彿他還在」，劉父強忍淚水，控訴陳女泯滅人性、殘忍冷血，應該判死，陳女狀似委屈說並非不想道歉、而是對方家屬太激動，「我有寫經書，只是沒寄出去」。

審判長同意劉宗鑫2名不到10歲的幼女出庭陳述，但清場不准旁聽。劉父開完庭受訪轉述孫女告訴法官「很想爸爸」，孫女還說有一次走在路上，媽媽要她小心別被車撞，她告訴媽媽「我如果被撞到，就可以去陪爸爸，到天上去陪爸爸，因為爸爸在那邊會很孤單」。

▲▼劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑，劉宗鑫2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉宗鑫的父親劉祉源（中）10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父也是退休警察，庭訊陳述仍帶有從警30多年、報告長官的條理與口吻，但語氣盡是哀傷，他說獨子劉宗鑫依法執行公務，維護社會治安、保護人民生命財產安全，卻遭陳嘉瑩以「極其殘忍之方式加害」、因公殉職，「這種白髮人送黑髮人的痛，只有親身經歷，才能理解」。

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）涉吸毒拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

劉父肯定獨子是工作盡責的好警察，前年（2024年）本案發生前幾周，柯P市長（柯文哲）被羈押，獨子當天休假帶妻女出遊，聞訊立刻趕回轄區的台北看守所外指揮交通、調度警力，劉父也肯定獨子孝順顧家，替父母從老舊公寓換屋成電梯大樓，免得兩老爬不動樓梯，「他真的很會著想」。

劉父說獨子正值38歲最旺盛的人生階段，好多理想與抱負正一步步實現，卻在短短20幾秒內，遭陳女泯滅人性的加害、「瞬間化為烏有」，陳女毀掉他和妻子建立的家，也毀掉兒子和兒媳建立的家，他們永遠無法原諒陳女，陳女和家屬也從沒向他們道歉。

▲▼劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑，劉宗鑫2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父氣憤陳女絕非一時驚慌失措，而是完全有能力避免這場悲劇，卻執意加速逃逸、把一個活生生的人在地上拖行200多公尺，竟推稱以為劉男會放手，陳女恣意殺害身穿制服執行公務的警官、「她還有什麼傷天害理的事不敢做？」

劉父不停握拳壓抑情緒，想起事發那晚6點多，他才傳訊息叮嚀兒子注意安全、顧好身體，才幾個小時後就出事，他不禁老淚縱橫，說2個小孫女常仰天呼喊「老天爺啊，老天爺，你可以讓爸爸再回來嗎？」更問他「把拔在天堂，還能回來嗎？」童言童語，令他只覺得心都快碎了。

▲▼劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑，劉宗鑫2名年幼女兒也出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉宗鑫的2名年幼女兒，出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

劉父自豪獨子為正義犧牲，「英勇事蹟，將永存警史、永留我們家史」，但他心裡真的很不捨，尤其看到獨子遺體「五臟俱裂、血肉模糊」，連嘴巴都闔不上，聽醫生說，這代表大腦遭受重擊、瞬間死亡，他批陳女不把人命當一回事，把劉男當成逃亡的障礙物，「有沒有殘忍？請各位法官評評理！」請求判處最嚴厲之刑、「還我兒公道！告慰我兒英靈！」

劉母未語先泣，才講5句開場白，提到見兒子最後一面、握兒子的手，就淚崩哭倒證人席，她怨老天不公平、奪走她的寶貝兒子，兒子深夜躲在廚房與廁所苦讀1年，考上建中，後來讀師大因崇拜父親當警察，也跟著從警，親友羨慕她有個好兒子、「我也以他為榮！」

但失去兒子的那一刻，她的世界有如天塌地陷，心像被掏空、痛不欲生，「多希望只是一場夢」，每當面對媳婦和2個小孫女，她總是很辛酸自責，而夜深人靜、思念兒子時，「我只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，聞著熟悉味道，彷彿他還在」，但現實是，宗鑫永遠缺席了。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉宗鑫（右圖）擔任新北市土城警分局清水派出所所長時，盤查女毒蟲陳嘉瑩遭對方開車拖行撞擊施工護欄（左圖），傷重殉職。（資料照／記者陳以昇翻攝）

劉母錐心之痛，感染不少旁聽民眾掉淚，幾位協助劉家的志工，哭得令人鼻酸。劉母說為兒子作法事時，有隻蝴蝶飛來盤旋，最後停在兒子牌位上，她驚問「宗鑫，是你回來看我們嗎？如果還有來世，一定要再來做我兒子！」那隻蝶聽完誦經，才翩然離去。

劉母說孫女曾跟她說「我沒有爸爸了」，她立刻糾正孫女「妳有爸爸，叫做劉宗鑫！他是警察，是英雄！他在天上當天使，一直保護我們！」這場悲劇徹底改變她的幸福家庭與孩子的成長，「懇請從重量刑，判處極刑，還我們一個公道！」

陳女不敢正視劉家2老，但她狀似委屈說並非不想道歉，而是對方家屬太激動，她不敢再道歉，她也不像檢方說的不懂得難過，因她吃很重的身心科藥物，沒什麼情緒起伏，不代表她沒悔意，她強調：「我有寫經書，只是沒寄出去（給家屬）。」旁聽席頓時傳出幾道不以為然的哼聲。

本案發生於2024年9月30日深夜10點多，32歲陳女當時涉嫌吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，駕駛1輛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，帶隊巡邏經過的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，上前盤查，懷疑陳女包包裡有毒品。

陳女心虛拒下車受檢，開車想逃離，劉宗鑫把手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤想制止，陳女猛踩油門疾駛，拖行劉男200多公尺，車身左側擦撞施工護欄，劉男遭劇烈撞擊慘死。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明「送神日」怎拜？清囤4大禁忌做錯全家全倒　開運撇步一次看
遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
快訊／10縣市低溫特報！
警遭女毒蟲開車拖行亡　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在
25歲女去男友家...離奇墜樓死亡　家屬淚求真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

慟警兒執勤遭女毒蟲開車拖行致死　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在

高金素梅涉貪、中國快篩3案齊發！關鍵廠商10萬交保　越秋女請回

有男友家鑰匙卻爬牆？25歲女離奇墜亡　雙方證詞超矛盾、母控7疑點

所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」

北市新生南路小黃右轉撞飛單車婦　騎行人穿越道也違規開罰

嫌童聲吵檢舉沒用！男持「競賽氣槍」掃射幼兒園　警破門搜出毒品

台中七期傳暴力事件！男疑遭空氣槍射「臉留2彈孔」　2嫌當場落網

快訊／台中女子28樓墜落　送醫搶救宣告不治

「雙白宮」主人合體！同框吊車大王跳開心舞　謝典霖力挺公益

快訊／文山區幼兒園驚傳遭「鉛彈掃射」！惡鄰持3把空氣槍遭收押

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

慟警兒執勤遭女毒蟲開車拖行致死　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在

高金素梅涉貪、中國快篩3案齊發！關鍵廠商10萬交保　越秋女請回

有男友家鑰匙卻爬牆？25歲女離奇墜亡　雙方證詞超矛盾、母控7疑點

所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」

北市新生南路小黃右轉撞飛單車婦　騎行人穿越道也違規開罰

嫌童聲吵檢舉沒用！男持「競賽氣槍」掃射幼兒園　警破門搜出毒品

台中七期傳暴力事件！男疑遭空氣槍射「臉留2彈孔」　2嫌當場落網

快訊／台中女子28樓墜落　送醫搶救宣告不治

「雙白宮」主人合體！同框吊車大王跳開心舞　謝典霖力挺公益

快訊／文山區幼兒園驚傳遭「鉛彈掃射」！惡鄰持3把空氣槍遭收押

推出台灣好行四大走春路線　參山國家風景區還送「好運幣」

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

余睿克服首秀焦慮、競速賽排亞洲第一　10公里自由式體力恢復首要目標

情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人郭木盛證實：無限期延期

《黑澀會》女星當媽半年「每天睡不飽」　認很想生氣：時間被切碎

費玉清引退6年人間蒸發！　「換電話斷聯好友」余天認：連張菲也不說

【這就是鋼鐵小孩嗎】妹妹溜滑梯用臉煞車！愜意起身：我沒事

社會熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

國道隱形殺手　13車集體撞地雷慘況曝

快訊／高金素梅遭搜索！北檢證實了

憲兵自撞喪命可憐背景曝光　母賣剉冰養大他

內湖驚傳怪男隨機擄童！家長制止遭攻擊

通報違停！檢舉魔人被嗆：要選里長嗎

成吉思汗已婚店長死纏美女教練　被打槍報復手段曝光

即／花蓮轎車自撞翻覆　空軍基地憲兵不治

高金素梅爆遭檢調搜索　羅智強：民主寒冬來臨

更多熱門

相關新聞

三蘆初選民調今復查　民眾黨：兩位擬參選人需要一些時間考慮

三蘆初選民調今復查　民眾黨：兩位擬參選人需要一些時間考慮

2026年底九合一選舉接近，民眾黨近期陸續完成議員參選人的黨內徵詢、初選機制，但「四金釵」之一、參選三蘆選區的周曉芸意外輸給素人陳彥廷，引發各界討論。選決會下午召開會議，會後透過聲明表示，兩位擬參選人已充分理解，兩位擬參選人需要一些時間考慮後續要如何繼續進行，再做最後決定。

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

國1死亡夾擊！男下車遭後車追撞慘死

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

證實明與輝達簽約　李四川曝選新北動向：侯友宜政績值得我學習

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

即／鹿港清潔隊失火　深夜烈焰沖天　

關鍵字：

劉宗鑫女毒蟲權利車國民法官影音

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

「美規車零關稅」即將定案

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面