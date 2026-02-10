慟警兒執勤遭女毒蟲開車拖行致死　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在

記者黃哲民／台北報導

新北地院選任國民法官，審理女毒蟲陳嘉瑩涉開車拒檢、拖行派出所所長劉宗鑫致死案，今（10日）開庭時，劉母哭得肝腸寸斷，泣訴抱著兒子生前衣物、聞著熟悉味道「彷彿他還在」，劉父強忍淚水，控訴陳女泯滅人性、殘忍冷血，應該判死，陳女狀似委屈說並非不想道歉、而是對方家屬太激動，「我有寫經書，只是沒寄出去」。

審判長同意劉宗鑫2名不到10歲的幼女出庭陳述，但清場不准旁聽。劉父開完庭受訪轉述孫女告訴法官「很想爸爸」，孫女還說有一次走在路上，媽媽要她小心別被車撞，她告訴媽媽「我如果被撞到，就可以去陪爸爸，到天上去陪爸爸，因為爸爸在那邊會很孤單」。

▲劉宗鑫的父親劉祉源（中）10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父也是退休警察，庭訊陳述仍帶有從警30多年、報告長官的條理與口吻，但語氣盡是哀傷，他說獨子劉宗鑫依法執行公務，維護社會治安、保護人民生命財產安全，卻遭陳嘉瑩以「極其殘忍之方式加害」、因公殉職，「這種白髮人送黑髮人的痛，只有親身經歷，才能理解」。

▲女毒蟲陳嘉瑩（左圖）涉吸毒拒絕臨檢，派出所長劉宗鑫盤查時遭陳女開車拖行、撞擊施工護欄殉職（右）。（資料照／記者陸運陞翻攝）

劉父肯定獨子是工作盡責的好警察，前年（2024年）本案發生前幾周，柯P市長（柯文哲）被羈押，獨子當天休假帶妻女出遊，聞訊立刻趕回轄區的台北看守所外指揮交通、調度警力，劉父也肯定獨子孝順顧家，替父母從老舊公寓換屋成電梯大樓，免得兩老爬不動樓梯，「他真的很會著想」。

劉父說獨子正值38歲最旺盛的人生階段，好多理想與抱負正一步步實現，卻在短短20幾秒內，遭陳女泯滅人性的加害、「瞬間化為烏有」，陳女毀掉他和妻子建立的家，也毀掉兒子和兒媳建立的家，他們永遠無法原諒陳女，陳女和家屬也從沒向他們道歉。

▲劉宗鑫的父親劉祉源10日到新北地院出庭，請求判處女毒蟲陳嘉瑩死刑。（圖／記者黃哲民攝）

劉父氣憤陳女絕非一時驚慌失措，而是完全有能力避免這場悲劇，卻執意加速逃逸、把一個活生生的人在地上拖行200多公尺，竟推稱以為劉男會放手，陳女恣意殺害身穿制服執行公務的警官、「她還有什麼傷天害理的事不敢做？」

劉父不停握拳壓抑情緒，想起事發那晚6點多，他才傳訊息叮嚀兒子注意安全、顧好身體，才幾個小時後就出事，他不禁老淚縱橫，說2個小孫女常仰天呼喊「老天爺啊，老天爺，你可以讓爸爸再回來嗎？」更問他「把拔在天堂，還能回來嗎？」童言童語，令他只覺得心都快碎了。

▲劉宗鑫的2名年幼女兒，出庭述說想念父親。（圖／記者黃哲民攝）

劉父自豪獨子為正義犧牲，「英勇事蹟，將永存警史、永留我們家史」，但他心裡真的很不捨，尤其看到獨子遺體「五臟俱裂、血肉模糊」，連嘴巴都闔不上，聽醫生說，這代表大腦遭受重擊、瞬間死亡，他批陳女不把人命當一回事，把劉男當成逃亡的障礙物，「有沒有殘忍？請各位法官評評理！」請求判處最嚴厲之刑、「還我兒公道！告慰我兒英靈！」

劉母未語先泣，才講5句開場白，提到見兒子最後一面、握兒子的手，就淚崩哭倒證人席，她怨老天不公平、奪走她的寶貝兒子，兒子深夜躲在廚房與廁所苦讀1年，考上建中，後來讀師大因崇拜父親當警察，也跟著從警，親友羨慕她有個好兒子、「我也以他為榮！」

但失去兒子的那一刻，她的世界有如天塌地陷，心像被掏空、痛不欲生，「多希望只是一場夢」，每當面對媳婦和2個小孫女，她總是很辛酸自責，而夜深人靜、思念兒子時，「我只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，聞著熟悉味道，彷彿他還在」，但現實是，宗鑫永遠缺席了。

▲劉宗鑫（右圖）擔任新北市土城警分局清水派出所所長時，盤查女毒蟲陳嘉瑩遭對方開車拖行撞擊施工護欄（左圖），傷重殉職。（資料照／記者陳以昇翻攝）

劉母錐心之痛，感染不少旁聽民眾掉淚，幾位協助劉家的志工，哭得令人鼻酸。劉母說為兒子作法事時，有隻蝴蝶飛來盤旋，最後停在兒子牌位上，她驚問「宗鑫，是你回來看我們嗎？如果還有來世，一定要再來做我兒子！」那隻蝶聽完誦經，才翩然離去。

劉母說孫女曾跟她說「我沒有爸爸了」，她立刻糾正孫女「妳有爸爸，叫做劉宗鑫！他是警察，是英雄！他在天上當天使，一直保護我們！」這場悲劇徹底改變她的幸福家庭與孩子的成長，「懇請從重量刑，判處極刑，還我們一個公道！」

陳女不敢正視劉家2老，但她狀似委屈說並非不想道歉，而是對方家屬太激動，她不敢再道歉，她也不像檢方說的不懂得難過，因她吃很重的身心科藥物，沒什麼情緒起伏，不代表她沒悔意，她強調：「我有寫經書，只是沒寄出去（給家屬）。」旁聽席頓時傳出幾道不以為然的哼聲。

本案發生於2024年9月30日深夜10點多，32歲陳女當時涉嫌吸食安非他命、愷他命與依托咪酯電子煙後，駕駛1輛權利車違停在新北地檢署偵查大樓外的紅線區，帶隊巡邏經過的劉宗鑫發現她的車牌已被註銷，上前盤查，懷疑陳女包包裡有毒品。

陳女心虛拒下車受檢，開車想逃離，劉宗鑫把手伸入駕駛座車窗，抓握方向盤想制止，陳女猛踩油門疾駛，拖行劉男200多公尺，車身左側擦撞施工護欄，劉男遭劇烈撞擊慘死。