一口氣關4間！家樂福頂級超市「Mia C’bon」全台剩16家　官方說明

家樂福旗下頂級超市品牌 Mia C’bon 再度傳出關店消息。官方公告指出，台北林森店、美麗華店、中和環球店及高雄漢神本館店，將於2月底前陸續結束營業，隨著4店熄燈，全台門市數將從原本20家縮減至16家，其中多家為經營逾10年的老店，引發消費者與市場高度關注。

根據Mia C’bon官網資訊，台北林森店營業至2月22日晚間10點，美麗華店至2月23日晚間10點，中和環球與高雄漢神本館店則營業至2月28日晚間10點。業者表示，閉店原因為調整營運策略，並感謝顧客長期支持，提醒消費者可轉往鄰近門市消費。

20年老店入列 JASONS時期門市接連熄燈

此次關閉的4間門市中，有3家為Mia C’bon前身 JASONS Market Place 時期開幕，經營時間皆超過10年，其中高雄漢神本館店更是JASONS在南台灣的首家門市，已營運約20年，堪稱指標性高端超市，也讓不少老顧客直呼不捨。

為配合閉店時程，Mia C’bon同步推出感恩回饋活動，即日起至各店營業結束日止，於指定門市單筆消費滿299元，即可獲得50元滿額折價券，最高單筆可回饋250元，折價券需於指定替代門市使用，實際規範依各門市公告為準。

日系賣場夾擊 專家點名「百貨超市大洗牌」

對於Mia C’bon連續撤點，市場也出現不同解讀。專家分析，近年日系超市如唐吉訶德、LOPIA陸續進駐百貨與商場，主打熟食與進口商品，與百貨型超市商品重疊度高，在新鮮感與價格策略下，容易分流客群。行銷專家王福闓指出，若既有品牌商品缺乏差異性、價格競爭力有限，消費者自然會轉向其他選擇。

家樂福回應：體質調整 非單一因素所致

對此，家樂福回應，Mia C’bon此次連關4店，各店撤點原因不盡相同，包括租約到期與營運評估，主要仍是集團進行整體「體質調整」。不過在百貨自營超市崛起、日系賣場來勢洶洶的情況下，百貨超市市場競爭持續升溫，後續動向仍備受關注。