高金素梅涉貪、中國快篩3案齊發！關鍵廠商10萬交保　越秋女請回

記者劉昌松、閔文昱／台北報導

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款等案持續擴大，台北地檢署指揮調查局國安站搜索約談相關人員後，晚間陸續移送北檢複訊。其中，協助台灣原住民多族群文化交流協會辦理活動的某某多媒體公司負責人陳正順，經檢察官複訊後，裁定以新台幣10萬元交保。

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

涉浮報活動支出 廠商身分成調查重點

檢調指出，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，涉嫌自2015年間起，與合作廠商配合，在舉辦演唱會等活動時浮報支出金額，向原民會及中油、台電等公營事業申請補助款，涉犯刑法詐欺罪嫌。陳正順身為活動執行廠商，是否配合開立不實單據，成為檢方釐清補助款流向的重要關鍵。

本案除浮報補助款外，檢調也同步調查高金素梅是否涉嫌以人頭詐領國會助理費，以及於2022年疫情期間，透過人頭大量輸入中國製快篩試劑，違反《醫療器材管理法》，全案分為三大區塊同步偵辦。

▲幫協會辦活動的文創公司陳姓負責人。（圖／記者呂佳賢攝）

越秋女訊後請回 檢調續釐清責任歸屬

另名遭約談的屏東縣議員越秋女，因涉協助發送中國製快篩試劑，被列為調查對象之一，經調查站訊問後，已請回。檢調將持續比對相關證詞與事證，釐清其在快篩輸入與流向過程中所扮演的角色。

檢調10日兵分30路搜索高金素梅住處、國會辦公室及相關人員住居所，並查扣大量文件、電腦設備與行李箱等證物，目前已有多人完成複訊，部分人員交保、部分請回，是否還有其他人涉案，仍待後續調查釐清。

▼高金素梅遭搜索，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆也一併遭約談。（圖／翻攝自臉書）