　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

▲基隆春節加強整頓環境 環保局籲落實「三不」防鼠患。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防鼠護家園！基隆推「三不」迎春節，清潔環境過好年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接農曆新年，基隆市環境保護局將加強全市年節前的環境整備工作，自2月9日至2月15日啟動「國家清潔周」大掃除活動，邀請市民在除夕前完成居家整理與周邊清掃，提早排出廢棄物，共同維護春節期間的市容與環境衛生，打造乾淨舒適的生活空間。

環保局指出，年節前家戶汰換物品及清掃作業增加，垃圾量也相對提升。為協助民眾加速完成整理，清潔隊將持續加強全市環境清潔作業及各項清運服務，包括一般垃圾、資源回收物及大型廢棄家具的清運與處理。提醒民眾配合既定收運規劃，將可回收物及廢棄物妥善分類，並依指定時間與地點交付，以提升清運效率，降低路面堆置及髒亂情形。建議可多利用「基隆垃圾車來了」APP，隨時掌握清運車動態，並提早預約廢棄大型家具清運。

▲基隆春節加強整頓環境 環保局籲落實「三不」防鼠患。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，環保局也特別呼籲，民眾於大掃除期間可同步落實防鼠措施，並遵循「三不」原則：1.不讓鼠來：封堵牆縫、孔洞及管線空隙，修補紗窗、紗門；排水口、通風口加裝細目柵網，避免鼠隻侵入。2.不讓鼠吃：食物、飼料及廚餘務必密封收納；廚餘與垃圾分流並每日清除，避免氣味外散引鼠覓食。3.不讓鼠住：清除堆積雜物與紙箱，保持儲藏室、櫥櫃下方及水溝等處乾淨乾燥，減少藏身與築巢空間。

環保局長馬仲豪表示，年終大掃除期間，清潔隊員將堅守崗位、全力投入環境維護工作。也期盼市民把握年前一週的整理契機，從住家內外同步改善環境，以乾淨整齊的生活環境迎接新年，並歡迎返鄉及來訪的親友與旅客。

▲基隆春節加強整頓環境 環保局籲落實「三不」防鼠患。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

►欠12萬罰單！車進基隆秒被通報查封　新北6區納智慧扣車範圍

►繳173元電話費中千萬發票　基隆中華電信營運處誕生幸運兒

►揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　基隆某國中母子連帶賠7.5萬

►11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明「送神日」怎拜？清囤4大禁忌做錯全家全倒　開運撇步一次看
遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人證實
快訊／10縣市低溫特報！
警遭女毒蟲開車拖行亡　母悲舊衣熟悉味：彷彿他還在
25歲女去男友家...離奇墜樓死亡　家屬淚求真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

台南山上區金屬加工廠火警　鋰電池充電起火幸及時撲滅

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

春節前強化高樓救災應變　基隆消防模擬實兵防災演練

世界豆類日推惜食理念　新北推豆香料理倡永續飲食

春節前中國海警連2日闖金門　海巡一對一強勢驅離

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

台南山上區金屬加工廠火警　鋰電池充電起火幸及時撲滅

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

春節前強化高樓救災應變　基隆消防模擬實兵防災演練

世界豆類日推惜食理念　新北推豆香料理倡永續飲食

春節前中國海警連2日闖金門　海巡一對一強勢驅離

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

推出台灣好行四大走春路線　參山國家風景區還送「好運幣」

一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

觀音區台66全線高架化西段動土　黃世杰超感動原因曝

統領廣場迎新春　祭出超值好康優惠搶客

余睿克服首秀焦慮、競速賽排亞洲第一　10公里自由式體力恢復首要目標

情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

居住正義的體現與實現　迅速通過公證法修正

遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人郭木盛證實：無限期延期

《黑澀會》女星當媽半年「每天睡不飽」　認很想生氣：時間被切碎

費玉清引退6年人間蒸發！　「換電話斷聯好友」余天認：連張菲也不說

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

過年放煙火先看清！違規罰15萬

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」創新造景美化環境

台南安南區火警三合院鐵皮屋燃燒15平方公尺無財損

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金

更多熱門

相關新聞

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

春節前強化高樓救災應變　基隆消防實兵演練

因應農曆春節期間人潮聚集及用火、用電需求增加，基隆市消防局第一大隊昨（9日）上午在中正區長榮桂冠酒店舉辦高樓火災搶救演習，動員16輛各式救災車輛及36名警義消參與，模擬3樓火災濃煙蔓延情境，演練雲梯車高空救援、人命搜救與滅火攻擊流程，強化高層建築災害應變與跨單位協調能力。

基隆加強重要節日安全維護啟動　邱佩琳率隊慰問基層

基隆加強重要節日安全維護啟動　邱佩琳率隊慰問基層

基隆10倍加嚴取締噪音車　打造寧靜城市持續邁進

基隆10倍加嚴取締噪音車　打造寧靜城市持續邁進

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

爭取3天守住黃金72小時　基隆籲全民落實防災準備

基隆公車春節服務不打烊　57條路線班次調整

基隆公車春節服務不打烊　57條路線班次調整

關鍵字：

基隆市清潔周垃圾清運防鼠

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

「美規車零關稅」即將定案

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面