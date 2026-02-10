基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

▲防鼠護家園！基隆推「三不」迎春節，清潔環境過好年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接農曆新年，基隆市環境保護局將加強全市年節前的環境整備工作，自2月9日至2月15日啟動「國家清潔周」大掃除活動，邀請市民在除夕前完成居家整理與周邊清掃，提早排出廢棄物，共同維護春節期間的市容與環境衛生，打造乾淨舒適的生活空間。

環保局指出，年節前家戶汰換物品及清掃作業增加，垃圾量也相對提升。為協助民眾加速完成整理，清潔隊將持續加強全市環境清潔作業及各項清運服務，包括一般垃圾、資源回收物及大型廢棄家具的清運與處理。提醒民眾配合既定收運規劃，將可回收物及廢棄物妥善分類，並依指定時間與地點交付，以提升清運效率，降低路面堆置及髒亂情形。建議可多利用「基隆垃圾車來了」APP，隨時掌握清運車動態，並提早預約廢棄大型家具清運。

此外，環保局也特別呼籲，民眾於大掃除期間可同步落實防鼠措施，並遵循「三不」原則：1.不讓鼠來：封堵牆縫、孔洞及管線空隙，修補紗窗、紗門；排水口、通風口加裝細目柵網，避免鼠隻侵入。2.不讓鼠吃：食物、飼料及廚餘務必密封收納；廚餘與垃圾分流並每日清除，避免氣味外散引鼠覓食。3.不讓鼠住：清除堆積雜物與紙箱，保持儲藏室、櫥櫃下方及水溝等處乾淨乾燥，減少藏身與築巢空間。

環保局長馬仲豪表示，年終大掃除期間，清潔隊員將堅守崗位、全力投入環境維護工作。也期盼市民把握年前一週的整理契機，從住家內外同步改善環境，以乾淨整齊的生活環境迎接新年，並歡迎返鄉及來訪的親友與旅客。