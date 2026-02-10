基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

▲迎新年好運，基隆護國城隍廟初四發送6千份平安發財金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆護國城隍廟今（10日）舉辦「丙午年新春平安發財金記者會」，向市民介紹春節期間重要的送神、清屯傳統習俗科儀，以及年後接神、祭改補運等相關宗教儀式內容。副市長邱佩琳特別到場，與廟方一同向市民拜早年，並宣布城隍廟將於大年初四發送新春平安發財金，與市民結緣、迎接新年好運。

邱佩琳表示，自上任以來，每年皆親自參與護國城隍廟發送發財金活動，今年也不例外。她指出，護國城隍廟今年特別準備6,000個「立體Q版城隍5元平安發財金」，為全台獨家設計，造型可愛、寓意吉祥，深受民眾期待；同時，市府也將一併發送開運紅包，祝福市民在新的一年平安順遂、諸事如意。

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳也提到，護國城隍廟長期以來在基隆地方信仰與市民生活中扮演重要角色，不僅是重要的宗教中心，更是凝聚人心、傳承傳統文化的重要力量。市府未來也將持續與護國城隍廟攜手合作，透過宗教文化活動，為市民祈福納吉，共同守護基隆。

新春平安發財金將於2月20日（大年初四）下午2時，在基隆護國城隍廟正式發放。邱佩琳誠摯邀請市民朋友把握機會，一同參與年節傳統文化，在嶄新的一年一馬當先、好運啟程。