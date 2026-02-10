　
社會焦點

所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」

記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫前年9月執勤時，遭陳嘉瑩毒駕拖行，最終重傷不治殉職。新北地方法院6日起審理，由國民法官參與，10日陳女辯護律師指稱劉宗鑫當時的搜索行為不合法，讓劉父氣得離席，並於庭後受訪時公開表達喊話，請求將陳女判處死刑。

▲▼所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉父慟喊不要錢「只求判她死刑」。（圖／記者陳以昇翻攝）

死者父親劉祉源10日停後向國民法官合議庭遞交書面陳情，希望兒子之死落實國民法官制度精神，作出符合社會通念與人民法感情的判決。劉父指出，陳女自偵審以來毫無悔意，犯後態度與辯護內容，反覆對被害家屬造成二度傷害。

▲▼土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職。（圖／記者陸運陞攝）

他表示，兒子殉職已對三個家庭及兩名未成年孩童造成無法彌補的身心創傷，「等同對家屬判處內心的無期徒刑」，因此請求法院判處被告死刑，這是被害家屬「最卑微的請求」。

針對被告是否具教化可能，劉父在陳情中質疑現行鑑定與量刑制度，認為僅以「可教化」作為免死理由，對被害人及社會安全極不負責。他直言，無人能保證被告未來不再犯案，相關鑑定程序亦不應任由被告反覆申請，直到取得有利結果。

劉父並從法理層面主張，被告具有「隱含惡意之不確定故意殺人」，明知警方依法攔查，仍加速蛇行逃逸，最終造成警察死亡，具相當因果關係，且可歸責性明確、對社會安全危害風險極高。最後強調，家屬「不要撫卹、不要金錢補償」，只希望國民法官合議庭秉公審理，對被告判處現行法律所能科處的最重刑責，還給殉職警員一個公道。

02/08 全台詐欺最新數據

所長土城毒駕陳嘉瑩

