地方 地方焦點

春節不停歇守護城市　新北污水處理量每日達140萬噸

▲新北污水處理量每日達140萬噸。（圖／新北市水利局提供）

▲淡水水資源回收中心設置有太陽能板及沼氣發電。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市超過400萬人口，每日生活污水產出量驚人。新北市水利局積極辦理污水下水道建設，全市污水處理廠目前日處理量高達140萬噸，春節連假期間也不停歇。除了最大的八里污水處理廠外，還有林口水資源回收中心、三鶯水資源回收中心、淡水水資源回收中心與北大特區污水處理廠等，全年無休守護市民的生活環境品質。

水利局長宋德仁說，新北各水資源回收中心依各廠特性，分別發展出綠能發電、環境教育、區域防洪，透水保水及景觀公園等多元化功能。但污水處理的工作，都需要長時間在潮濕、充滿污水污泥且氣味刺鼻的環境中進行，操作人員必須全天候監控設備運轉狀況，定期巡檢、取樣、清理設備管線與處理突發故障，即使在深夜或颱風豪雨期間，也不能有絲毫鬆懈，以確保放流水符合相關標準，是功不可沒的淨水英雄。

▲新北污水處理量每日達140萬噸。（圖／新北市水利局提供）

▲三鶯水資源回收中心操作維護人員進行進流抽水站粗攔污柵設備清潔維護。

今年農曆春節期間輪班駐守林口水資源回收中心的蔡先生說，駐守人員主要的工作內容包括廠內各單元設備巡檢、採水檢測、廠外9座揚水站巡檢、污泥脫水設備操作維護及廠區環境打掃等等，雖然工作環境比較辛苦，但是這份辛勞能夠確保林口區家家戶戶在過年期間污水可妥善處理，覺得這樣的付出是有價值的。

三鶯水資源回收中心廠長林先生表示，在污水處理廠工作，下班時全身衣褲都是髒污，而且臭哄哄的，回到家都要先盥洗乾淨小孩才敢靠近。過年還要值班、待命都是常態，有些同事老家若不在新北，年節就不能和家人團聚，當然會覺得遺憾。但是長久下來家人也是能夠體諒，同仁會另外再找機會好好陪伴家人，更加珍惜陪伴家人的時間。

水利局表示，感謝所有水資源回收中心駐廠人員在年節期間的辛勞，因為有這群同仁犧牲與家人團聚的時間默默堅守岡位，才能確保日處理140萬噸的污水系統穩定運作，全年無休守護城市的健康與安全。

▲新北污水處理量每日達140萬噸。（圖／新北市水利局提供）

▲淡水水資源回收中心操作維護人員進行沼氣發電設備巡檢維護作業。

▲新北污水處理量每日達140萬噸。（圖／新北市水利局提供）

▲北大特區污水處理場顯眼的棒棒糖造型回收水供水設施。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

