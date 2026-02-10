世界豆類日推惜食理念　新北推豆香料理倡永續飲食

▲新北惜食餐廳響應攜手推出「點菜式吃到飽」，讓顧客用小份量點菜的方式吃多元豆類料理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月10日為「世界豆類日」，旨在推廣豆類對人類健康與環境永續的重要性。豆類不僅富含膳食纖維與植物性蛋白質，且保存期限較長，有助降低食物浪費，是兼顧美味與永續的優質食材。新北市農業局特別推薦新北惜食餐廳，貝斯薇榳婚宴會館與富基采儷會館的豆類料理，邀請民眾在品嘗美味的同時，以味蕾實踐惜食行動。

新北市政府長期推廣惜食理念，鼓勵民眾從日常生活中減少食物浪費，例如選購當季在地食材或格外品蔬果，並以全食材入菜，讓每一份食物都能被充分利用。農業局透過「新北惜食餐廳計畫」，與認同惜食理念的餐飲業者合作，共同宣導減少食物浪費的實踐方式，同時鼓勵消費者選購在地當季的新鮮食材，或將未食用完的餐點打包帶回家，落實惜食、愛護環境。

▲豆類不僅富含膳食纖維和植物性蛋白質，更因其具有高保存性，成為避免食物浪費的好食材。

位於新北市三重區的貝斯薇榳婚宴會館，以及淡水區的富基采儷會館，亦響應加入新北惜食餐廳行列，攜手推出「點菜式吃到飽」服務，不採預先大量備餐，而改以現點現做模式，讓顧客以小份量點餐方式，品嘗四十多道多元料理。店內亦提供多款豆類特色料理，包括鮮香濃郁的「蟹黃豆腐煲」與口感綿密的「紅豆紫米粥」，在滿足味蕾的同時，也有效減少食材浪費。

業者表示，傳統吃到飽多為事先大量備餐，常因剩菜過多造成食材浪費，因此改採現點現做方式，讓消費者「吃多少、點多少」，以實際行動降低浪費。此外，年節期間餐廳也推出多款採用當季蔬菜及在地海鮮的年菜料理，歡迎民眾選購。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動「農業健康市」，並藉由世界豆類日邀請民眾從豆類食材開始，認識來自土地的珍貴禮物，讓每一顆豆子都能發揮最大價值，為環境保護、健康飲食與永續生活盡一份心力。民眾若想了解更多惜食推廣資訊及店家活動內容，可至「新北惜食分享網」查詢，或關注「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團。