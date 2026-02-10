　
社會 社會焦點 保障人權

北市新生南路小黃右轉撞飛單車婦　騎行人穿越道也違規開罰

記者張君豪／台北報導

10日13時54分北市新生南路三段與辛亥路一段口發生一起交通事故，1輛計程車疑似右轉未減速察看，與通過行人穿越道的單車發生碰撞，小黃直接把單車女騎士撞飛受傷送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲10日上午易女騎單車過馬路遭右轉的計程車撞飛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲易女騎單車過馬路遭右轉的計程車撞飛。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方調查，計程車駕駛盧男（69歲）沿新生南路三段北往南第3車道行駛，行經路口時疑似未減速察看，與由易女（79歲）騎乘、正於新生南路三段南往北方向行人穿越道通過路口的慢車右側車身發生碰撞。易女在綠燈狀態下騎單車過馬路，卻遭小黃撞飛，身體多處擦挫傷，送仁愛醫院救治。

▲10日上午易女騎單車過馬路遭右轉的計程車撞飛。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，經調查雙方駕駛均無酒駕，雙方同意未實施酒測；盧男駕籍正常。初步研判，A車屬轉彎車、B車由人行道行駛至路面屬起步車，A車涉嫌轉彎未注意其他車輛；另慢車駕駛行駛行人穿越道，亦違反道路交通管理處罰條例第74條第1項規定，可處新臺幣3百元至1200元罰鍰。

大安警方表示，本案依A2類交通事故成案處理，後續將持續調查釐清責任歸屬。警方呼籲，汽機車及慢車駕駛人行經路口除應遵守道路交通號誌、標誌、標線外，亦應減速慢行並注意周遭車流與行人動態以降低事故風險。

