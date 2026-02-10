記者鄭逢時／金門報導

農曆春節前夕，中國海警船持續侵擾金門水域。海巡署金馬澎分署今（10）日下午再度偵獲中國海警編隊企圖進入限制水域，立即啟動應處機制，派遣巡防艇併航阻隔，成功於傍晚前將對方全數驅離，展現捍衛海域主權的堅定立場。

▲春節前中國海警連2日闖金門，海巡一對一強勢驅離 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

海巡署指出，繼9日中國海警船侵擾金門水域後，10日下午第十二巡防區於14時許掌握4艘中國海警船在金門南方海域集結動態，研判有再度進入我限制水域企圖，隨即指揮巡防艇前往關鍵位置超前部署，嚴密監控動向。

15時，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」等4艘船隻，採兩兩編隊方式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入我限制水域。海巡署立即出動4艘巡防艇，採取「一對一」併航阻隔方式，強勢拒止其持續深入，並全程掌握、即時應處。經近兩小時對峙後，4艘中國海警船於17時轉向，陸續航離金門限制水域。

海巡署強調，金門周邊海域屬我國管轄範圍，對於任何企圖以灰色地帶行動干擾、模糊主權的作為，均將以實際執法行動嚴正回應，戳破中方所謂「常態執法」的認知操作。隨著春節假期將至，海巡單位將持續維持高強度勤務，結合科技監控與岸海應變機制，確保國家安全與海域秩序，讓民眾安心過年。