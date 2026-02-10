春節前強化高樓救災應變　基隆消防模擬實兵防災演練

▲春節前強化高樓救災應變，基隆消防動員演練高層建築火災搶救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應農曆春節期間人潮聚集及用火、用電需求增加，基隆市消防局第一大隊昨（9日）上午在中正區長榮桂冠酒店舉辦高樓火災搶救演習，動員16輛各式救災車輛及36名警義消參與，模擬3樓火災濃煙蔓延情境，演練雲梯車高空救援、人命搜救與滅火攻擊流程，強化高層建築災害應變與跨單位協調能力。

消防局表示，本次演習共動員雲梯車、消防車及救護車等各式救災車輛16輛，警義消計36人次參與，由第一大隊長許喬閔擔任現場指揮官，統一調度救災資源並指揮戰術執行。消防局表示，透過實地情境模擬，可有效提升高樓建築火災搶救效率與人員協調能力。

演習設定為長榮桂冠酒店3樓發生火災，大量濃煙迅速在室內蔓延。119接獲報案後，立即派遣鄰近消防車、雲梯車及救護車趕赴現場，展開滅火與傷患搶救作業；警察局亦同步派遣員警到場執行交通管制及現場封鎖，確保救災動線順暢。

長榮桂冠酒店為地上19層、地下4層的高層建築，平時作為大型尾牙與婚宴會館，人潮眾多。演習中，仁愛分隊與信二分隊各派遣直線雲梯車1輛，進行高空救援演練，成功將3樓受困民眾自建築外部救出；同時，消防人員於建築外以強力水柱壓制火勢、防止延燒，並在室內佈署水線進入火場，進行人命搜救與滅火攻擊，利用共生面罩協助受困民眾安全撤離。

消防局長游家懿表示，農曆春節將至，民眾使用電器及烹煮機會增加，火災風險相對提高，提醒民眾平時應注意居家防火安全；若不幸發生火災，務必保持冷靜，若逃生動線已充滿濃煙，應立即就地避難並關閉房門，迅速撥打119告知位置與狀況，等待救援，才能確保自身安全。