嫌童聲吵檢舉沒用！男持「競賽氣槍」掃射幼兒園　警破門搜出毒品

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市文山區一間幼兒園今（10日）驚傳疑似遭人以空氣槍射擊，檢警循線鎖定住在附近的45歲黃姓男子涉嫌重大，將他移送台北地檢署偵辦。經了解，黃男有傷害前科，平時在收費停車場打零工，因長期上晚班、清晨返家休息，抱怨隔壁忠順街某私立幼兒園學童聲音吵雜，影響睡眠，情緒逐漸失控，最終演變成暴力行為。

▲北市文山區一名男子不滿童鬧持槍掃射幼兒園，警強力攻堅搜出3把槍彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

多次檢舉未果 憤而持槍洩憤

警方調查，黃男曾多次向台北市環保局檢舉幼兒園噪音問題，但經實地量測均未達開罰標準，讓他憤憤不平。黃男隨後竟持自己收藏、以CO氣瓶動能的競賽用空氣槍，搭配喇叭彈，朝幼兒園二樓玻璃門窗射擊，造成門窗與磁磚破損，園方發現異狀後立即報警。

警方到場後將黃男逮捕，並搜索其住處，查扣競賽型空氣槍3把、彈藥等證物，另在屋內發現安非他命毒品。警方指出，經鋁板測試，其中2把空氣槍動能超標，具相當危險性，已送鑑識單位進一步鑑定。

警方研判吸毒後亢奮犯案 檢方聲押獲准

警方研判，黃男疑似吸食安非他命後出現亢奮、躁鬱狀態，情緒失控才會朝幼兒園射擊。全案警詢後，依違反《槍砲彈藥管制條例》、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦；檢察官認定黃男情緒激動、有再犯之虞，向法院聲請羈押並獲准，目前已收押在案。

文山第一分局強調，任何危及校園與孩童安全的行為，警方都將依法嚴辦、絕不寬貸，並已加強幼兒園周邊巡邏與安全維護，避免類似事件再度發生。