高金素梅遭搜索約談18人　陳揮文驚呼：本來以為去辦黃國昌

▲檢方今搜索立委高金素梅住家與辦公室，約談18人，案件疑涉國安層級，引爆輿論關注。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

檢方今（10）日展開行動，兵分多路搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的住處及辦公室，並約談共18人到案說明。相關消息曝光後，引發外界高度關注與討論。

對此，資深媒體人陳揮文10日於YouTube頻道開直播分析案情。他指出，檢調通常在蒐證具備一定基礎與把握後才會採取搜索行動，並提到這次行動「確實讓他感到意外」，直言原本以為檢調鎖定的對象會是黃國昌。

陳揮文進一步提到，北檢發布的新聞稿中，首點即指出案件是由「國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦」，顯示本案恐涉及國安層級議題，相關方向可能與反滲透法或國安法等案件有關。

▲檢調搜索高金素梅立法院辦公室，帶走資料、電腦。（圖／記者蘇靖宸攝）



他也補充表示，檢調若未掌握一定證據，不會輕易出手，並回憶自己上午得知搜索消息時一度愣住，還半開玩笑地說「怎麼會是高金素梅，而不是黃國昌」。至於國民黨立委羅智強出面聲援高金素梅一事，陳揮文認為，主要是基於兩人私交良好，性質與黨內聲援其他人士並無不同。

針對網路上出現大量討論，甚至提前對高金素梅是否有罪下定論，陳揮文也特別提醒，司法程序尚未完成前，應遵守無罪推定原則，在法院判決確定之前，任何人都不應被視為有罪，呼籲外界理性看待，不要隨情緒或他人操作起舞。

◎未經判決確定，應推定為無罪。