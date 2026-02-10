　
    • 　
>
政治

高金素梅遭搜索約談18人　陳揮文驚呼：本來以為去辦黃國昌

▲▼立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

▲檢方今搜索立委高金素梅住家與辦公室，約談18人，案件疑涉國安層級，引爆輿論關注。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

檢方今（10）日展開行動，兵分多路搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的住處及辦公室，並約談共18人到案說明。相關消息曝光後，引發外界高度關注與討論。

對此，資深媒體人陳揮文10日於YouTube頻道開直播分析案情。他指出，檢調通常在蒐證具備一定基礎與把握後才會採取搜索行動，並提到這次行動「確實讓他感到意外」，直言原本以為檢調鎖定的對象會是黃國昌。

陳揮文進一步提到，北檢發布的新聞稿中，首點即指出案件是由「國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦」，顯示本案恐涉及國安層級議題，相關方向可能與反滲透法或國安法等案件有關。

▲▼檢調搜索高金素梅立法院辦公室，帶走資料、電腦。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲檢調搜索高金素梅立法院辦公室，帶走資料、電腦。（圖／記者蘇靖宸攝）

他也補充表示，檢調若未掌握一定證據，不會輕易出手，並回憶自己上午得知搜索消息時一度愣住，還半開玩笑地說「怎麼會是高金素梅，而不是黃國昌」。至於國民黨立委羅智強出面聲援高金素梅一事，陳揮文認為，主要是基於兩人私交良好，性質與黨內聲援其他人士並無不同。

針對網路上出現大量討論，甚至提前對高金素梅是否有罪下定論，陳揮文也特別提醒，司法程序尚未完成前，應遵守無罪推定原則，在法院判決確定之前，任何人都不應被視為有罪，呼籲外界理性看待，不要隨情緒或他人操作起舞。

◎未經判決確定，應推定為無罪。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆乳辣妹列隊受檢！　警雷霆掃蕩...強勢拘捕98人
所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」
新型病毒擴散...40萬名電腦玩家恐已中招

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高金素梅涉貪、中國快篩3案齊發！關鍵廠商10萬交保　越秋女請回

有男友家鑰匙卻爬牆？25歲女離奇墜亡　雙方證詞超矛盾、母控7疑點

呂政儒「偶包碎滿地」鬼吼鬼叫！毛加恩獻聲《山羊巔峰》　CORTIS登NBA中場

基隆春節加強整頓環境　環保局籲落實「三不」防鼠患

明「送神日」怎拜？清囤4大禁忌做錯全家全倒　開運撇步一次看

全場嗨唱《A Thousand Miles》！　《小姐好白》登金馬奇幻影迷暴動：絕對秒殺

基隆護國城隍廟發財金初四開送　邱佩琳：祝市民新年順遂

小孩吃藥「秒斷電或變超強電池」？ 醫列常用藥名　爸媽快對照

所長兒遭毒駕女拖行慘死　老父慟喊不要錢「只求判她死刑」

香港金像獎／提名揭曉！古天樂「自己打自己」爭影帝　舒淇導演處女作雙料入圍

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

高金素梅

