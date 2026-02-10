快訊／文山區幼兒園驚傳遭「鉛彈掃射」！惡鄰持3把空氣槍遭收押

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市文山區一間幼兒園今（10日）驚傳疑似遭人以空氣槍射擊，園區外牆出現多處彈痕，引發家長與校方高度恐慌。轄區文山第一分局接獲報案後立即展開調查，並調閱周邊監視器蒐證，循線鎖定住在附近的黃姓男子涉嫌重大。

▲北市文山區一名男子不滿童鬧持槍掃射幼兒園，警強力攻堅搜出3把槍彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警持拘票搜索 查扣3把空氣槍與大量彈藥

警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，依法持拘票與搜索票前往黃嫌住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，另扣得手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝已由警方鑑識人員完成採證，並送交刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及是否具有殺傷力。

據了解，43歲的黃姓男子因不滿幼兒園孩童嬉鬧聲音，長期心生不滿，自上月起只要情緒不佳，便持自行改造的空氣槍，朝幼兒園方向射擊，不論是否為上課時間，曾連續多次掃射，每次射出數十發子彈。嫌犯住家與幼兒園僅隔一條巷子，距離相當近，所幸未傳出人員傷亡。

涉違反槍砲條例等罪 檢方聲請羈押獲准

警方完成警詢後，依違反《槍砲彈藥管制條例》、恐嚇、毀損等罪嫌，將黃嫌移送台北地檢署偵辦。經檢察官複訊後，認其行為已嚴重危及公共安全，向法院聲請羈押並獲准，目前黃嫌已收押在案。

文山第一分局強調，任何危害校園與孩童安全的行為，警方都將依法嚴正查辦，絕不寬貸；目前已針對案發幼兒園周邊加強巡邏與安全維護作為，以確保學童及社區居民安全。