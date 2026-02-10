　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國名主播母親遭綁！1.9億天價勒索期限已到　FBI前高層曝驚人逆轉：恐是騙局？

美國知名主播莎凡娜葛斯里的母親遭綁架，至今仍無消息。（翻攝自IG@savannahguthrie）

圖文／鏡週刊

全美知名的 NBC《今日秀》（Today Show）當家主播莎凡娜葛斯里（Savannah Guthrie）正陷入一場無止盡的家庭夢魘。她高齡84歲的母親南西（Nancy Guthrie）自1月 31日於亞利桑那州圖森市（Tucson）的家中離奇失蹤後，至今音訊全無。隨著綁匪設定的「週一傍晚點」最後贖金期限已過，案件陷入高度焦灼，甚至傳出這可能是一場針對名人家族的殘酷騙局。

贖金期限已過，母親還活著嗎？

綜合《BBC》、《紐約郵報》報導，葛斯里近日在IG發布了一段令人心碎的影片，她獨自出鏡，語帶哽咽地表示家族已進入「絕望時刻」。這已是該家族發布的第四段影片。儘管家屬多次喊話願意支付贖金，並哀求綁匪提供「生存證明（proof of life）」，但目前為止，家屬與警方仍未收到任何能證實南西平安的證據。

南西是在2月1日缺席教會活動後被通報失蹤。警方調查後發現，她是在深夜從家中被強行帶走。

贖金從100萬暴漲至600萬，還指名比特幣？

根據報導，最初流向媒體的勒贖訊息要求100萬美元，但短短幾天內，金額竟飆升至600萬美元（約新台幣1.9億元），且要求以加密貨幣比特幣（Bitcoin）支付。FBI雖已介入調查相關電子郵件，但也坦言，目前FBI與所謂的「綁匪」之間並沒有持續性的直接通訊，這讓案情顯得極度不尋常。

綁票案還是「伺機勒索」的網路騙局？

前FBI助理局長史威克（Chris Swecker）在接受福斯新聞訪問時大膽提出質疑。他認為，如果這是一起真實的綁架案，綁匪通常會輕易提供生存證明以確保拿到錢。然而，贖金金額隨意跳動、且遲遲無實體接觸，讓他懷疑這背後可能根本沒有綁匪，而是「第三方機會主義者」利用名人的急迫感，想藉機大發災難財。

FBI局長親赴圖森市，大規模搜查啟動中？

目前FBI已從全國調派專家前往圖森市設立24小時指揮部，並懸賞5萬美元尋求線索。巧合的是，FBI局長卡許派特爾（Kash Patel）恰好在贖金期限當天抵達該地。雖然官方宣稱是既定行程，但在這敏感時刻，最高首長的現身無疑增加了案件的政治與國安權重。這起案件也引起全美關注，更將焦點放在，「這是一起預謀已久的富豪綁架案，還是名人身分遭網路詐騙集團盯上的複合式犯罪？」


更多鏡週刊報導
奧地利版剴剴案！3歲男童遭父母「當惡靈」虐殺　鎖抽屜囚禁22小時、淋沸水折磨致死
東京無頭屍！民眾路邊見「腐爛無頭殘骸」嚇壞　日警不排除他殺：全力追凶
義大利悍匪「火牆封路」炸開運鈔車　瘋狂掃射警車劫億元逃竄

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中女28樓墜落死亡！
「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭了
高金素梅遭搜索約談18人　陳揮文驚呼：本來以為去辦黃國昌
消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！
演員全翻臉！《世紀血案》眾星硬起來：阻止電影上映
快訊／收賄320萬！李明峯「續押禁見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

韓劇《二十五》原型悲曝離婚內幕　曾遭跨性別「青鳥」騙婚

22歲愛女遭親夫謀殺！美州長參選人「競選全面喊卡」

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！就在身體旁　1關鍵證據疑自殺

縱火攔路「炸爛運鈔車」！6匪持槍掃射義大利憲兵　爆破畫面曝光

差35歲！嫩妻「嫁70歲富商尪」力拚試管　2度流產終得子　

機齡40年！南韓眼鏡蛇直升機失事2死　「機體老化」被疑為肇因

自民黨橫掃316席！李在明祝賀高市早苗　點名「穿梭外交」邀訪韓

北京連續失算！高市早苗領自民黨大勝　中國施壓反成助攻

台中七期傳暴力事件！男疑遭空氣槍射「臉留2彈孔」　2嫌當場落網

昔拍戲受傷「臉縫30針」！柯震東拍《功夫》不拚命　讚韓團隊：合理比極限重要

愛馬仕出31萬元可愛吊飾、近200萬元黑膠唱盤　2026春夏配件超精彩

快訊／台中女子28樓墜落　送醫搶救宣告不治

春節前中國海警連2日闖金門　海巡一對一強勢驅離

《豆腐媽媽》替身演員職災　演藝工會「提兩建議」保障演員安全

「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭：皮膚會變薄

高金素梅遭搜索約談18人　陳揮文驚呼：本來以為去辦黃國昌

奧萬大+合歡山小年夜與除夕暫停住宿　天池山莊正常營運供餐

日本超商超狂！炒菜機器人上線　蛋炒飯、炒青菜現點現炒

【這就是鋼鐵小孩嗎】妹妹溜滑梯用臉煞車！愜意起身：我沒事

國際熱門新聞

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

高市大勝「習陷入兩難局面」

夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

即／英王首發聲！　支持警方調查安德魯

KK園區630棟建物全拆光　竟藏醫院、健身房

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

27歲網美「水中生產」！兒出生1小時亡　

311地震停機14年　日本重啟全球最大核電廠

更多熱門

相關新聞

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

爭議不斷的網紅7寶媽「林叨囝仔The Lins'Kids」，被爆不當評論資源班學生、臨盆懷孕登山連累山友等候，消失在社群媒體，不過近日被網友在Threads爆料如今已升格8寶媽，更有同為候診區的網友驚呼「這是真的！八寶！」。

高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索

高金素梅與助理、「屏花東3議員」遭約談搜索

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

行車紀錄器全拍下　成吉思汗健身房遭爆男女關係複雜

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

關鍵字：

鏡週刊綁架Savannah Guthrie

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

更多

最夯影音

更多
A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面