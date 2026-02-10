美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

圖文／鏡週刊

全美知名的 NBC《今日秀》（Today Show）當家主播莎凡娜葛斯里（Savannah Guthrie）正陷入一場無止盡的家庭夢魘。她高齡84歲的母親南西（Nancy Guthrie）自1月 31日於亞利桑那州圖森市（Tucson）的家中離奇失蹤後，至今音訊全無。隨著綁匪設定的「週一傍晚點」最後贖金期限已過，案件陷入高度焦灼，甚至傳出這可能是一場針對名人家族的殘酷騙局。

贖金期限已過，母親還活著嗎？

綜合《BBC》、《紐約郵報》報導，葛斯里近日在IG發布了一段令人心碎的影片，她獨自出鏡，語帶哽咽地表示家族已進入「絕望時刻」。這已是該家族發布的第四段影片。儘管家屬多次喊話願意支付贖金，並哀求綁匪提供「生存證明（proof of life）」，但目前為止，家屬與警方仍未收到任何能證實南西平安的證據。

南西是在2月1日缺席教會活動後被通報失蹤。警方調查後發現，她是在深夜從家中被強行帶走。

贖金從100萬暴漲至600萬，還指名比特幣？

根據報導，最初流向媒體的勒贖訊息要求100萬美元，但短短幾天內，金額竟飆升至600萬美元（約新台幣1.9億元），且要求以加密貨幣比特幣（Bitcoin）支付。FBI雖已介入調查相關電子郵件，但也坦言，目前FBI與所謂的「綁匪」之間並沒有持續性的直接通訊，這讓案情顯得極度不尋常。

綁票案還是「伺機勒索」的網路騙局？

前FBI助理局長史威克（Chris Swecker）在接受福斯新聞訪問時大膽提出質疑。他認為，如果這是一起真實的綁架案，綁匪通常會輕易提供生存證明以確保拿到錢。然而，贖金金額隨意跳動、且遲遲無實體接觸，讓他懷疑這背後可能根本沒有綁匪，而是「第三方機會主義者」利用名人的急迫感，想藉機大發災難財。

FBI局長親赴圖森市，大規模搜查啟動中？

目前FBI已從全國調派專家前往圖森市設立24小時指揮部，並懸賞5萬美元尋求線索。巧合的是，FBI局長卡許派特爾（Kash Patel）恰好在贖金期限當天抵達該地。雖然官方宣稱是既定行程，但在這敏感時刻，最高首長的現身無疑增加了案件的政治與國安權重。這起案件也引起全美關注，更將焦點放在，「這是一起預謀已久的富豪綁架案，還是名人身分遭網路詐騙集團盯上的複合式犯罪？」



