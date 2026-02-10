「雙白宮」主人合體！同框吊車大王跳開心舞　謝典霖力挺公益

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典霖昨（9日）參訪啟德機械起重工程公司位於新竹的企業總部「啟德白宮」，與素有「吊車大王」之稱的董事長胡漢龑會面。兩人一見面便互動熱絡，不僅共跳「開心舞」、合體拍攝短片，更針對企業社會責任與公益行動進行深度交流。謝典霖事後在個人社群發文，稱許胡漢龑長期以實際行動投入公益，並期待更多企業加入善的循環，讓台灣社會持續發光。

▲▼彰化議長謝典霖合體竹北吊車大王胡漢龑董事長。（圖／翻攝自謝典霖臉書，以下同）

參訪「白宮」交流公益經驗

謝典霖此次北上，走訪由胡漢龑斥資約40億元打造的「啟德白宮總部」，對其金碧輝煌的空間設計與企業規模印象深刻，甚至形容「氣勢可比擬皇宮」。期間，謝典霖還親自登上亞洲最大、重達2200噸的履帶式吊車，體驗重機械的震撼場面。

有趣的是，謝典霖在彰化溪州的宅邸被地方稱為「溪州白宮」，此次與「啟德白宮」主人相會，形成「雙白宮」難得同框畫面。但這場會面不只展現企業實力，更聚焦公益經驗分享——謝典霖特別邀請胡漢龑未來至彰化縣議會「議政沙龍」，分享企業回饋社會的理念與實踐。

胡漢龑公益行動說到做到

胡漢龑的公益行動向來以「快速實在」聞名。去年9月光復鄉災情後，他親自率救難車隊進駐、捐贈物資，並在11月主動表達捐贈巡邏車意願，短短一個多月內完成採購、改裝與交付，於12月29日將新車贈予鳳林分局光復分駐所，獲得地方警民高度肯定。

每逢重大災難，總能看見胡漢龑的身影。2024年5月新竹晴空匯大樓火警，他無償出動價值約5000萬元的180公噸吊車協助高空救援；2025年花蓮馬太鞍溪災情，他除了捐贈約60萬元物資，更派遣全新小山貓協助清運，並加碼慰問罹難者家屬。從921大地震到近年花蓮強震，他與團隊總是「衝第一」投入救災。

豪爽公益風格

胡漢龑捐贈公務車輛早已不是首次，截至2026年初，他已累計捐出6部消防、巡邏與災勘車輛。近期一筆是2026年1月捐給新竹縣政府的四輪傳動消防巡邏車，用以提升山區救災機動性。

值得一提的是，胡漢龑常以豪爽直率的方式支持公益，例如曾因彩券未中獎，便轉而捐車給警消單位，被網友稱為「霸氣公益」。此外，他也透過購買公益彩券支持弱勢，2025年春節期間豪擲228萬元購買刮刮樂、90萬元買樂透，即便虧損仍笑稱「就當作支持政府做公益」；他還發起「百萬公益路跑」，首站在苗栗彩券行便消費30多萬元，藉此提振小店經濟、幫助弱勢就業。

企業的成功 與社會的需要緊緊相連

胡漢龑以低調行善、快速行動的風格，展現台灣企業家的溫暖與擔當，讓產業發展與善的循環，在這片土地上持續扎根、發光發熱。謝典霖今（10日）在IG發文表示，感謝胡漢龑以實際行動展現企業社會責任，並強調若企業能在發展之餘兼顧回饋社會，將形成良性循環，期待更多企業攜手同行，讓善的力量在台灣持續發光。