生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

消失網紅7寶媽爆「升8寶媽」！候診區男女主角曝光掀騷動　網震驚

網紅7寶媽「林叨囝仔The Lins'Kids」消失社群後，爆出已懷第8個孩子。（翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

圖文／鏡週刊

爭議不斷的網紅7寶媽「林叨囝仔The Lins'Kids」，被爆不當評論資源班學生、臨盆懷孕登山連累山友等候，消失在社群媒體，不過近日被網友在Threads爆料如今已升格8寶媽，更有同為候診區的網友驚呼「這是真的！八寶！」。

林叨囝仔（陳珮芬）因爭議消失社群，不過今（10日）有網友在Threads爆料，驚訝大喊「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」，文章曝光短短2小時，就吸引近7萬網友瀏覽，千人網友轉發與2百多人留言，「有夠傻眼，不過她也很久沒有出現了」「我討厭的是她把父母照顧小孩的責任丟給大孩子」「記得老大生日時許願媽媽不要再生了」「總算孵出八寶粥了，第九個該取什麼」。

今（10日）有網友在Threads爆料，驚訝大喊「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」。（翻攝自Threads）
今（10日）有網友在Threads爆料，驚訝大喊「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」。（翻攝自Threads）

值得關注的是，其中一名女網友也留言直喊「這是真的」，表示在（產檢）候診區時，先看到7寶嚇一跳，「然後再往後面看，看見男女主角，他們看完走後，整個候診區爸爸媽媽都狂討論」，大呼包含她自己都震驚的抓著旁邊老公說，「你看到了嗎！媽媽手冊！！八寶！！」原PO則揶揄，「我本來想說會龍年生，結果拖到馬年，八寶粥來了會不會有九層塔呢？」

回顧整起爭議，網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」前年育兒爭議頻傳，加上臨盆之際還登山，營造正能量博流量，卻爆出因知識不足連累山友受傷，又疑似接業配時，將老6揹在身上學滑雪，且寶寶身上沒有任何護具，事後又爆直播中對資源班學生發表不當言論，接二連三問題重創形象，引發大票網友抵制相關代言，而消失臉書、IG平台後，林叨囝仔則被發現，轉戰中國社群平台小紅書，主打7寶媽產後以運動瘦身成功的身分重新復出。

今（10日）有網友在Threads爆料，驚訝大喊「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」。（翻攝自Threads）
今（10日）有網友在Threads爆料，驚訝大喊「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」。（翻攝自Threads）


02/08 全台詐欺最新數據

鏡週刊7寶媽林叨囝仔

