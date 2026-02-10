明「送神日」怎拜？清囤4大禁忌做錯全家全倒　開運撇步一次看

▲明「送神日」怎拜？（圖／翻攝雨揚心靈花園粉絲團）



記者許力方／綜合報導

明天（11日）「送神日」，命理師「雨揚」提醒，務必好好把握這一天，花點時間好好感謝神明過去一年來的護佑，用感恩的心恭送神明回天庭，為新的一年開啟好運勢。她也分享3個送神日的習俗重點，包括準備甜品、除舊布新和整理舊物。另外還有3招開運小撇步，讓來年財路順遂無礙。

送神日三大重點－甜品送神、清囤迎新

3個送神日的習俗重點：

1. 準備甜品過好年：雨揚老師指出，相傳農曆12月24日，灶神會率眾神返回天庭，向玉皇大帝報告人間的是非與疾苦，送神的時候要準備甜湯，蜜餞、紅棗、桂圓等甜品，代表甜甜蜜蜜事事順心，只要讓灶神「呷甜甜」嘴也會甜甜，自然會在玉皇大帝的面前幫你美言幾句，

2. 除舊布新迎好運：完成送神後，記得燒香稟告神明及祖先，即將要進行清囤，然後依序整理神像佛桌，祖先牌位、公媽爐，然後清除灰塵之後，別忘了擺上鮮花水果，只要能增添好的能量，就能夠讓新的一年出現更多好兆頭。

3. 整理舊物添福氣：清囤完畢後，記得將過去的紅包袋，過期的太歲符，整理好燒化或回收，再將馬年的太歲符或開運寶物，擺在家中的吉位，象徵揮別舊運，開啟全新的招財能量，讓新的一年運勢可以旺上加旺。

▲送神日四大禁忌。（AI協作圖／記者許力方製作，經編輯審核）



送神日也有四項禁忌要注意，第一，清理佛桌時，不可以用水擦拭神像，應該用清潔神像專用的細毛刷。

第二，供奉甜品的時候數量要是雙數，這代表成雙成對，好事成雙的意思。

第三，開光的神明像，香爐等不能隨意移動，否則就要請老師重新安神或安爐。

最後第四，香灰不能直接拿起來倒掉，這代表全家全倒，所以要用專用的湯匙舀出來，整理的時候爐內可以保持3支香腳，意思就是，福祿壽齊全。

雨揚老師也分享2招開運小撇步，首先要用感恩和誠心來送神，俗話說送神早接神晚，所以送神時間最好安排在辰時，早上7點到9點，送神時記得祈求神佛庇佑，保佑來年順遂無憂。其次用火光化去一路顛簸，送神日可以在佛堂或客廳，點一盞長明燈或紅色蠟燭，象徵照亮未來前途一片光明，燈火的能量不僅有助提升家運氣場，還能化去財路上無形的障礙和顛簸，讓來年處處都有貴人照應。