社會 社會焦點 保障人權

快訊／假捐贈真收賄320萬！前台南消防局長李明峯「續押禁見」

▲廉政署偵辦前台南市消防局長李明峯涉貪案，台南地檢署檢察官偵結依貪污罪嫌提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲廉政署偵辦前台南市消防局長李明峯涉貪案，台南地檢署檢察官偵結依貪污罪嫌提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

前台南市消防局長李明峯涉嫌利用職務權限，勾結消防設備業者，假借推動民間捐贈消防設備之名，實則從中牟取不法利益，遭台南地檢署依違反《貪污治罪條例》提起公訴。案件移審台南地方法院後，法院認定犯罪嫌疑重大，裁定李明峯及其女性密友楊姓女子均予以羈押，並禁止接見通信。

法院認定5年以上重罪　有逃亡、串證之虞

台南地院指出，李、楊2人均涉犯起訴書所載重罪，屬法定刑5年以上之犯罪，且有相當理由認定兩人有逃亡之虞，並可能勾串證人、共犯或湮滅證據，符合《刑事訴訟法》第101條第1項第3款羈押要件，認有羈押必要，裁定自移審日起續押，並禁止接見通信，全案仍得抗告。

檢方起訴指出，李明峯在擔任台南市消防局長期間，掌握審核民間捐贈消防設備的職權，卻與楊女及曾姓消防設備業者共謀，以「公益捐贈」為名，實際引導捐贈人向特定業者購買高壓細水霧機組或幫浦消防車，待設備完成採購後，再由李以局長職權核准捐贈案，形成官商勾結的牟利模式。

▲廉政署偵辦前台南市消防局長李明峯涉貪案，台南地檢署檢察官偵結依貪污罪嫌提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

賄款多次暗中交付　便利商店、公務車成交易地點

檢方清查，2023年至2024年7月底止，共販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，不法獲利達480萬元，依約由李、楊、曾3人各分得三分之一。曾姓業者已實際交付賄款給李明峯及楊女各160萬元，合計320萬元，交付方式包括以牛皮紙袋分裝，在消防局後方便利商店交付，或將賄款放置於消防局公務車副駕駛座腳踏板下，手法隱蔽。

檢調於2025年12月24日指揮廉政署兵分多路搜索8處，並傳訊相關被告與證人共10人，翌日凌晨當庭逮捕李明峯及楊女，經法院裁定羈押禁見。檢方強調，假借公益之名行貪瀆之實，嚴重侵蝕公部門清廉形象，後續是否仍有其他不法情事，將持續深入追查。

02/08 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

