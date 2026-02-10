鄭麗君啟程赴美！　經貿小組：完成協定簽署立即向國人報告內容

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

台美關稅談判1月落幕，雙方簽署MOU，談定關稅15%不疊加、232條款半導體項目享最優惠待遇等，目前只待簽署「台美對等貿易協定（ART）」，即完成談判。

由於談判即將在年前落幕，各部會也密集安排與產業界說明。經濟部長龔明鑫今下午邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；勞動部長洪申翰預計12日邀請主要車廠工會座談。農業部長陳駿季則說，待協定簽署並公布後，會立刻對外說明對相關因應措施。

經貿工作小組表示，談判團隊欲達成之目標包括維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。