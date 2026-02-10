「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

▲全案因LINE群組成員檢舉而曝光。（示意圖／123RF）



記者曾羿翔／綜合報導



轉傳也會觸法！一名31歲周姓男子去年在LINE群組看到一段女子疑因酒醉遭人以異物侵入下體的猥褻影片，隨手轉傳到另一個LINE群組供人觀看，事後遭人檢舉曝光。台北地方法院審理後，認定周男犯《刑法》散布猥褻影像罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，須完成3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束，犯案用的iPhone 16 Pro手機也遭沒收，全案仍可上訴。

LINE群看到影片 轉傳至交流群組

判決指出，周姓男子於去年4月11日加入名為「J movie」的LINE群組時，看到群組內流傳一段不堪入目的影片，內容為一名女子酒後疑遭人以麥克風侵入下體。周男未經被害人同意，竟在同日中午12時30分左右，將該影片轉傳至他所屬的「交流俱樂部」LINE群組，供特定多數人觀覽。

群組成員檢舉 警方搜索扣手機

全案因群組成員檢舉而曝光，台北市婦幼警察隊於去年8月持搜索票，前往周男位於內湖區的公司搜索，當場查扣他用來轉傳影片的iPhone 16 Pro手機，並依法送辦。檢方偵辦時確認，影片中的被害女子身分明確，影片中涉及性侵行為部分，已由桃園地檢署另案起訴相關涉案人。

檢方聲請兩罪 法院僅論散布猥褻影像

台北地檢署偵結後，原依散布猥褻影像罪及無故散布他人性影像罪，向法院聲請簡易判決處刑。不過案件進入法院審理後，周男起初否認犯行，後於準備程序中坦承錯誤，並與被害人達成調解，賠償損失且履行完畢，被害人因此撤回告訴。

考量無前科且和解 法官從輕量刑

法院審酌，周姓男子任意散布他人性影像，不僅破壞社會善良風俗，也對被害人名譽、隱私與身心造成重大傷害，行為實屬不該；惟考量其無前科、有正當工作，犯後坦承犯行並積極彌補過錯，顯有悔意，最終僅就散布猥褻影像罪判刑，並予以緩刑。

附加法治教育 違反恐撤銷緩刑

法官另指出，為使周男確實記取教訓，建立尊重他人隱私與性自主的法治觀念，命其須於判決確定後8個月內完成3場法治教育課程，若違反緩刑條件，恐遭撤銷緩刑並執行刑罰。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。