一張圖看春節天氣　3段變天「雨最大」時間出爐

▲春節期間沒有明顯強冷空氣南下。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，年節期間沒有明顯強冷空氣南下，天氣將在「暖→涼→暖」之間變化，有春天的感覺，預估除夕（下周一）有一波鋒面通過，東北季風增強，影響到初三（下周四），桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴。初四（下周五）逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。

氣象署預報，未來一周天氣重點，雖無強冷空氣，但有2波東北季風，北台灣溫度起伏，局部偶雨，天氣偏涼，其餘時間回暖；中南部多雲到晴，早晚涼、白天暖，溫差大。

●2/11～2/12晨（三～四）：鋒面通過+東北季風

北海岸、東半部、大台北偶雨，北部山區也有零星雨。

●2/12（四）白天起：東北季風減弱

多雲到晴為主，東半部局部雨。

●2/13（五）～2/15（小年夜）：東南風，易有霧

晴到多雲，花東有零星雨。

各地偏暖，早晚涼、日夜溫差大。

●2/16～2/17（除夕～初一）：鋒面通過+東北季風

桃園以北、東半部偶雨，竹苗山區零星雨。

北東整天涼、中南部早晚涼。

●2/18~2/19（初二～初三）：東北季風

水氣稍減，北部多雲、東半部偶雨

●2/20~2/21（初四～初五）：回暖，留意霧

多雲到晴為主，西半部、金馬注意霧。