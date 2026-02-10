合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

▲楊梅警方查獲合法棋藝社為掩護，實則為職業賭場。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名36歲翁姓男子以合法棋藝社為掩護，實則從事職業賭場，客人在場內贏的籌碼可私下兌換現金，警方持搜索票前往查緝，一舉破獲該賭博場所。查獲翁姓男子等4名工作人員，及12名賭客，賭具、賭資12萬餘元。

▲▼一舉查獲4名工作人員，及12名賭客。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局日前接獲情資指出，楊梅區中山北路二段某棋牌社涉嫌暗藏賭博行為。警方隨即組成專案小組，展開蒐證與監控行動，待時機成熟後，於9日晚間22時許，持臺灣桃園地方法院核發之搜索票前往查緝，一舉破獲該賭博場所。

楊梅分局表示，該賭博場所表面以休閒棋牌作為掩護，實則涉嫌從事賭博行為，以籌碼可兌換現金。經警方縝密蒐證並依法搜索後，現場查獲翁姓負責人等4名工作人員及12名賭客，共計16人到案，並查扣賭資約12萬元及其他相關賭博證物。全案將翁姓負責人、工作人員及賭客依賭博罪移請桃園地方檢察署偵辦。

楊梅分局強調，農曆春節將至，警方將持續加強轄內治安熱點清查，嚴正打擊賭博及各類不法行為，展現「執法無假期」的決心，絕不容許不法份子心存僥倖，全力維護社會治安，讓市民安心歡度新年。