春節前夕強化巡守　雲林整合警民力量維護治安

▲警方將結合義警、民防及守望相助隊加強巡邏，提升節慶期間社區安全防護能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歲末節慶氣氛漸濃，人潮與車潮隨之湧現，為守護民眾平安過節，雲林縣警政與民防體系全面動員。2026年「加強重要節日安全維護工作」自2月9日晚間正式展開，至2月23日深夜十二時止，為期十五天，整合警察、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等維安力量，全面強化治安維護、交通疏導及為民服務工作，展現政府維護社會安全與安定民心的決心。

為提振第一線執勤士氣，雲林縣政府於9日晚間20時由副縣長陳璧君會同雲林縣警察局副局長陳瑞金、民防副大隊長夏保介、義警副大隊長鄭順長、義交副大隊長李晟佑及各協勤民力幹部，前往縣警局與斗六分局等單位慰問員警及協勤人員。現場氣氛溫暖熱絡，副縣長逐一向值勤人員致意，感謝各單位在節日期間堅守崗位，守護社會秩序與民眾安全。

副縣長陳璧君表示，年節連續假期長達九天，是國人團圓相聚的重要時刻，返鄉與出遊人潮大幅增加，無論旅遊風景區、國道交流道、高鐵與台鐵車站、公車轉運站，甚至各地宗教廟宇周邊，均可能出現密集人流與車潮，透過跨單位協力執勤，期盼強化節慶期間治安維護與交通順暢，讓民眾能安心出門、平安返家，也讓整體社會環境更加穩定。

斗六警察分局指出，本次安全維護工作期間，將針對大眾運輸場站與人潮聚集場所加強巡邏與安全維護，預防突發治安事件與隨機攻擊風險，同時結合義警、民防人員、警察志工與社區守望相助巡守隊等民間力量，透過嚴密勤務部署與情資蒐整，全面提升犯罪預防與偵查能量。分局長李宗儒表示，警力與民力的合作是維繫社區安全的重要支柱，透過共同守望與巡守，能有效降低犯罪發生，並提升居民安全感。

警方也提醒民眾，節慶期間若有長時間外出或返鄉需求，可善加利用警政服務，如申請舉家外出住居安全維護服務，或主動通報可疑人事物，與警方共同守護社區安全。隨著夜幕降臨，巡邏警車與守望巡守人員穿梭於街道巷弄間，象徵的不僅是治安防線，更是守護民眾團圓時刻的重要力量。