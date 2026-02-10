　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節前夕強化巡守　雲林整合警民力量維護治安

▲警方將結合義警、民防及守望相助隊加強巡邏，提升節慶期間社區安全防護能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方將結合義警、民防及守望相助隊加強巡邏，提升節慶期間社區安全防護能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歲末節慶氣氛漸濃，人潮與車潮隨之湧現，為守護民眾平安過節，雲林縣警政與民防體系全面動員。2026年「加強重要節日安全維護工作」自2月9日晚間正式展開，至2月23日深夜十二時止，為期十五天，整合警察、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等維安力量，全面強化治安維護、交通疏導及為民服務工作，展現政府維護社會安全與安定民心的決心。

為提振第一線執勤士氣，雲林縣政府於9日晚間20時由副縣長陳璧君會同雲林縣警察局副局長陳瑞金、民防副大隊長夏保介、義警副大隊長鄭順長、義交副大隊長李晟佑及各協勤民力幹部，前往縣警局與斗六分局等單位慰問員警及協勤人員。現場氣氛溫暖熱絡，副縣長逐一向值勤人員致意，感謝各單位在節日期間堅守崗位，守護社會秩序與民眾安全。

副縣長陳璧君表示，年節連續假期長達九天，是國人團圓相聚的重要時刻，返鄉與出遊人潮大幅增加，無論旅遊風景區、國道交流道、高鐵與台鐵車站、公車轉運站，甚至各地宗教廟宇周邊，均可能出現密集人流與車潮，透過跨單位協力執勤，期盼強化節慶期間治安維護與交通順暢，讓民眾能安心出門、平安返家，也讓整體社會環境更加穩定。

斗六警察分局指出，本次安全維護工作期間，將針對大眾運輸場站與人潮聚集場所加強巡邏與安全維護，預防突發治安事件與隨機攻擊風險，同時結合義警、民防人員、警察志工與社區守望相助巡守隊等民間力量，透過嚴密勤務部署與情資蒐整，全面提升犯罪預防與偵查能量。分局長李宗儒表示，警力與民力的合作是維繫社區安全的重要支柱，透過共同守望與巡守，能有效降低犯罪發生，並提升居民安全感。

警方也提醒民眾，節慶期間若有長時間外出或返鄉需求，可善加利用警政服務，如申請舉家外出住居安全維護服務，或主動通報可疑人事物，與警方共同守護社區安全。隨著夜幕降臨，巡邏警車與守望巡守人員穿梭於街道巷弄間，象徵的不僅是治安防線，更是守護民眾團圓時刻的重要力量。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
演員全翻臉！《世紀血案》眾星硬起來：阻止電影上映
快訊／收賄320萬！李明峯「續押禁見」
快訊／台中女「28樓頂墜落」！
行動電源「常見1設計」違背物理安全！消防員嘆：如高能量炸彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

春節前夕強化巡守　雲林整合警民力量維護治安

春節前最忙時刻　黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

桃園設計庫喬遷　即日起進駐青年局二樓

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

迎佛祖前先顧安全　南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

中嘉寬頻-北健土地公迎新春　深化在地文化與公益連結

高樓火災搶救先備戰　台南市消防第六大隊實地踏勘強化應變

中部消費磁吸效應　台中Hi8帶動跨縣市買氣

住警器即時示警救一命　台南七股瓦斯爐忘關驚險化解

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

今晨低溫急凍5.4℃！下波冷空氣接力時間曝

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

飼主買聲控垃圾桶打不開 狗叫兩聲它秒打開

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

春節前夕強化巡守　雲林整合警民力量維護治安

春節前最忙時刻　黃偉哲慰勞清潔隊員致贈新春紅包

桃園設計庫喬遷　即日起進駐青年局二樓

愛心化為救命速度　國榮紙業捐救護車助雲林救護升級

迎佛祖前先顧安全　南消一大東山分隊碧軒寺前宣導防災祈平安

中嘉寬頻-北健土地公迎新春　深化在地文化與公益連結

高樓火災搶救先備戰　台南市消防第六大隊實地踏勘強化應變

中部消費磁吸效應　台中Hi8帶動跨縣市買氣

住警器即時示警救一命　台南七股瓦斯爐忘關驚險化解

《角頭》蠍子變了！懷秋脫衣炸出「胸甲刺青」　王宣壞當綠茶婊：壓抑10年

江坤宇、高承睿7星齊聚挺運彩！「一注逗相挺」挹注運發基金破600億

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

神木隆之介宣布結婚！　「甜娶圈外女友」公司發聲證實

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

一直喝「養生飲品」臉卻變老了！營養師：生理年齡老6歲

消失網紅7寶媽爆「升8寶媽」！候診區男女主角曝光掀騷動　網震驚

三蘆初選民調今復查　民眾黨：兩位擬參選人需要一些時間考慮

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

合法棋藝社掩護職業賭場　賭客籌碼換現金16人落網

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

地方熱門新聞

花蓮燈會被酸晾鹹魚　縣府：尊重多元聲音

春安工作首日啟動善化警分局擴大臨檢守護治安不打烊

八年級生跨行創業　靠一招翻身創下百萬業績

春節治安全面啟動整合警民力量讓市民安心過好年

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

寶桑派出所女警返母校　分享實務經驗防犯罪

中國海警擾金門　海巡強勢驅離

糕餅之都年味濃　神岡迎春活動結合文化與創意

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

過年放煙火先看清！違規罰15萬

Xpark響應翻轉物種瀕危趨勢行動日　成果亮眼

萌翻鐵馬道！下營仁里推吉祥物「好所在」創新造景美化環境

南投縣4月起長輩健保費免繳年省萬元

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

更多熱門

相關新聞

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

嘉義春節交通管制　中埔分局公布相關疏導措施

115年農曆春節連假長達9天，為因應連續假期將有大量遊客湧向各地觀光地區，嘉義縣警察局中埔分局將派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，以維護交通安全與順暢，讓民眾歡度春節假期，相關交通疏導管制措施如下：

台中市警局春節啟動「機動派出所」

台中市警局春節啟動「機動派出所」

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

獨／超香臨檢畫面曝！高雄舞小姐短裙美腿列隊

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

春節9天連假原民園區恐爆人潮　交管時段、路口曝

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

關鍵字：

標籤:雲林警政節慶安全交通疏導民防協力治安維護

讀者迴響

熱門新聞

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

S媽爆找律師防具俊曄爭遺產！攻防內幕曝

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

大S遺產誰能分？一次看懂分配繼承順位

高金素梅「3大案由」曝光！檢調搜索30處

S媽反駁了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」　親吐心聲：他是我兒子

簡廷芮捲粿王後「老公被消失半年」！熟人爆恐已婚變

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

即／疑涉「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

坤達閃兵後復工哽咽哭了！錄影突眼眶泛紅

成吉思汗美女教練輕生　被要求獻身店長賺業績

9天連假要來了　過年轉雨時間曝

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

更多

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面